Devastadora tormenta pega a capital poblana

VEHÍCULOS SUMERGIDOS y negocios inundados en la ciudad, la tarde del domingo.

Una persona sin vida, una herida de gravedad, autos arrastrados y flotando por la ciudad, inundaciones de hasta dos metros, el desbordamiento del río Atoyac y del vaso regulador Puente Negro, así como daños generalizados en casas y negocios, dejó la devastadora lluvia que cayó el domingo en la ciudad de Puebla.

El momento más crítico ocurrió en la colonia La Paz, donde un árbol de grandes dimensiones se desplomó sobre un automóvil en la zona de la Recta a Cholula. La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que el incidente dejó sin vida a una ocupante, mientras que otra persona resultó lesionada.

El Dato: EL AYUNTAMIENTO de Puebla habilitó un refugio para atender a personas afectadas por las lluvias. Fue instalado en el Dormitorio Municipal, ubicado en el Centro Histórico.

Las intensas precipitaciones colapsaron el sistema de alcantarillado. El punto más crítico se observó en el cruce de la avenida 2 Oriente y el bulevar Héroes del 5 de Mayo, donde al menos siete automóviles quedaron totalmente sumergidos en el agua.

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La estación meteorológica dio cuenta de la intensa precipitación que se abatió la tarde del domingo, alrededor de las 17:00 horas, por lo que de manera inmediata se atendieron llamados múltiples de la población.

De acuerdo con medios locales, en algunos comercios de la zona céntrica el nivel de la inundación alcanzó los dos metros, lo que ocasionó que la mercancía quedara bajo el agua y en la mayoría de las calles los automóviles fueron arrastrados por la corriente y terminaron flotando, incluso encimados en algunos casos.

80 milímetros de precipitación “atípica” cayeron el domingo

Tras más de cinco horas de tormenta, la emergencia siguió activa en Puebla, donde las autoridades militares activaron el Plan DN-III y fueron desalojadas 18 viviendas por el desbordamiento del vaso regulador Puente Negro.

Ayer, el gobernador Alejandro Armenta pidió al ayuntamiento capitalino diseñar un proyecto para evitar inundaciones en el bulevar Héroes del 5 de Mayo.

Las torrenciales lluvias también alcanzaron al territorio del Estado de México, donde en Tlalnepantla, en la zona de Los Reyes Ixtacala, quedaron afectadas decenas de casas y más de 200 vehículos resultaron dañados.

Genaro Anita Gutiérrez, director de Protección Civil y Bomberos y Gestión de Riesgos de Tlalnepantla, informó que fueron desplegados a la zona más de 190 elementos de Protección Civil, bomberos, policías municipales, estatales, de la Guardia Nacional, así como personal de distintas áreas, para auxiliar a la población en el desalojo de aguas negras de sus viviendas.

Otras zonas con afectaciones mayores fueron las calles Convento de Tepotzo-tlán y Convento de Actopan, donde se inundaron unos 50 inmuebles.

Vecinos del fraccionamiento Paseos de Ferrocarril explicaron que, en cuestión de minutos, el agua negra comenzó a brotar de las coladeras y a subir el nivel, inundando los estacionamientos de las cuatro privadas, donde existen 104 viviendas en edificios de cuatro niveles.

Las autoridades de Protección Civil de Tlalnepantla informaron que el Heroico Cuerpo de Bomberos continuaba ayer con las labores de rescate y apoyo a la población, derivadas de las afectaciones ocasionadas por las lluvias, y se efectuó el traslado seguro de personas adultas mayores desde una zona inundada.