Plantean maestros sustitutos ante paros

CON EL OBJETIVO de dar continuidad al servicio educativo, la diputada local morenista María Eulalia Velasco Ramírez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación de Oaxaca, para que el gobierno contrate maestros sustitutos durante los paros de labores o huelgas del magisterio.

En la entidad, prácticamente cada año la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) detiene la actividad en las aulas, como parte de su estrategia para lograr respuesta a sus demandas laborales.

Este año, el freno a las labores se prolongó un mes y tuvo impacto principalmente en escuelas de educación básica.

Apenas ayer, profesores de educación física de la sección 22, asociada a la disidencia magisterial, irrumpieron en la conferencia semanal del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, la cual se tuvo que suspender.

En ese sentido, la diputada morenista aseguró que el objetivo central de su iniciativa es salvaguardar el derecho a la educación bajo el principio del interés superior de la niñez, y faculta al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) a adoptar medidas administrativas, académicas y extraordinarias si el servicio se ve afectado por cualquier circunstancia.

El proyecto de decreto se presentó el 17 de marzo en sesión ordinaria y fue turnado a la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.