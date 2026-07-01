Localizan 18 “huachitúneles” en Hidalgo

PASADIZO destruido ayer, que estaba situado en un vivero ubicado en el fraccionamiento Real del Valle, en Pachuca

EL SECRETARIO de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna, subrayó que luego de que identificaran 18 túneles que eran utilizados para la extracción ilegal de hidrocarburos, ayer se iniciaron los trabajos de destrucción en uno de estos pasadizos ubicado en un fraccionamiento de Pachuca, y que como pantalla tenía un vivero.

El funcionario detalló que los restantes se ubican en los municipios de Cuautepec de Hinojosa, Pachuca, Mineral de la Reforma, Tula de Allende, Tepeapulco, Tepeji del Río, Tlanalapa, Tlaxcoapan, Tepetitlán, Nopala de Villagrán y Atitalaquia.

El Tip: EN 2023 fue hallado en la misma zona un inmueble que operaba con fachada de vivero y que era usado para actividades relacionadas con robo de combustible.

El subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Román Bernal Díaz, expuso que los túneles representaban un peligro para la sociedad, ya que eran empleados para conectar tomas clandestinas a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Detalló que dicha instalación comunicaba un fraccionamiento con el punto donde cruza un poliducto, por lo que existía el riesgo de derrumbes, particularmente durante la temporada de lluvias.

“El tema del robo de hidrocarburos no es simplemente combatir a la delincuencia que se dedica a este rubro, sino evitar que sucedan tragedias”, afirmó.

3 años tenía la construcción clandestina encontrada

Agregó que en dicha operación participó el Gabinete de Seguridad de Hidalgo, integrado por autoridades federales y estatales, entre ellas la Fiscalía General de la República, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo y áreas de inteligencia del Gobierno de México, con el respaldo técnico de Pemex Logística.

Finalmente, el encargado de la obra de la empresa petrolera, Alfonso Morales de Chuga, explicó que el ducto involucrado tiene 14 pulgadas y transporta combustibles desde Tuxpan hasta Tula.

“Antes de iniciar la excavación, se empleó equipo especializado para ubicar con precisión la profundidad del ducto y descartar la existencia de mangueras clandestinas u otras conexiones ilegales”, mencionó el funcionario.