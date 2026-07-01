Cielo Tejido, la empresa de mujeres que llevó arte mexicano al Mundial

El trabajo colectivo de 200 artesanas ha transformado las calles de Zapopan durante el Mundial de Futbol 2026, con una colorida bóveda celeste tejida que ha impresionado a miles de turistas y que logró un reconocimiento nacional e internacional.

En entrevista con La Razón, Lorena Velasco, gerente de proyectos de Cielo Tejido, explicó que la participación de la empresa en el torneo deportivo surgió luego de que el gobierno de Zapopan se acercó al colectivo en septiembre de 2025 para proponer una intervención artística y, después de varios meses de diseño y planeación, nació el proyecto “Cielo tejido y los árboles mundialistas”.

ASPECTOS del trabajo de las tejedoras mexicanas, que combina colores vivos y formas geométricas ı Foto: Especial

Dicho trabajo fue colocado en el Andador 20 de Noviembre y tiene una extensión de 220 metros de largo por 8.5 metros de ancho, y está conformado por aproximadamente cinco mil 600 hexágonos tejidos. Además, cada planta intervenida lleva alrededor de 500 pequeñas formas geométricas del mismo tipo.

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“Eso fue el año pasado, septiembre de 2025, y desde ahí mi mamá y yo estuvimos rebotando ideas hasta que llegamos a presentar éste que era el cielo tejido junto con los árboles mundialistas y, una vez que fue aprobado, ya nos dimos la tarea de diseñarlo a profundidad, que fue abordar árbol por árbol, cada color que iba a llevar, qué elementos, cómo iba a ser la bandera o cómo íbamos a colocar las banderas y de qué tamaño, y cómo íbamos a hacer el cielo, porque los colores de cada país son muy distintos”, relató.

ASPECTOS del trabajo de las tejedoras mexicanas, que combina colores vivos y formas geométricas ı Foto: Especial

Lorena Velasco explicó que, para realizar la obra, el colectivo trabajó de enero a mayo con 180 mujeres tejedoras y 20 personas encargadas de unir y coser las piezas.

“Para esta elaboración empezamos en diciembre, luego del sorteo del Mundial, porque ya sabíamos los colores de México y los que ya estaban asegurados, pero ya bien, a todo pulmón, fue a partir de enero y hasta mayo que se logró hacer. Somos 200 personas: 180 que tejen y 20 que amarran y que van uniendo y cosiendo las piezas”, describió.

El Dato: LA EMPRESA ha llevado sus creaciones a eventos internacionales. En 2021, forró el pabellón de México en la Expo Universal de Dubái, y ha estado en Bruselas y en Miami.

FOCO DE LUZ. La instalación rápidamente llamó la atención de visitantes nacionales e internacionales. De acuerdo con cifras proporcionadas por las autoridades de Zapopan, durante las jornadas de partido en el estado de Jalisco llegaron alrededor de 14 mil personas cada día a visitar el espacio.

“Pudimos notar que las personas que están acostumbradas a pasar por el lugar notan el cambio, porque es muy colorido y se te acercan y te dicen: ‘¡Ay, no, ¡qué hermoso lo que hacen! ¡Qué divina la selección de color! ¡Me encantó! ¡Felicidades!’. Entonces, sabíamos que cambiarle el color al andador iba a ser muy lindo, pero nunca esperamos que iba a atraer a tantos turistas”, dijo la representante de la iniciativa.

6 cuadras abarca la intervención artesanal mundialista

“Ver que personas del Congo, un lugar tan lejos de aquí, llegaron a ver su árbol, me hizo llorar. Mis publicaciones están en español y ver que el internet logró que llegara a personas de lugares tan lejanos fue increíble”, contó.

Sin embargo, expuso que el proyecto no estuvo exento de desafíos, pues, además del diseño, el equipo tuvo que desarrollar estructuras capaces de resistir las condiciones climáticas de la zona conurbada de Guadalajara, incluyendo tormentas y granizadas.

“No nos dejaron usar los postes del municipio; entonces, tuvimos que mandar a hacer nuestros propios postes, por lo cual yo necesité acercarme a un estudio de arquitectura e ingeniería para poder soportar el tejido durante épocas de lluvias, porque en Guadalajara son tormentas y granizadas. Eso no lo sabe la gente, pero ver que mi tejido sigue arriba, a pesar de los granizos, me llena de orgullo”, señaló.

El Tip: EN 2019, el colectivo obtuvo un récord Guinness al tejer un pabellón de dos mil 850 metros cuadrados que cubrió cuatro calles del centro del pueblo de Etzatlán, Jalisco.

ABRAZO DEPORTIVO. Otro de los trabajos realizados por el colectivo de mujeres artesanas fue “El abrazo de futbol”, una pieza instalada en la zona de acceso al Estadio Guadalajara, con dimensiones de 10 metros por 80 metros y un diseño inspirado en elementos de la idiosincrasia mexicana, como calendarios aztecas y serpientes entrelazadas.

“La FIFA te obliga a cerrar la última milla al estadio y que sea sólo peatonal; entonces, es donde empezaban a caminar los visitantes al estadio y ahí hicimos un tejido muy grande, de 10 metros por 80; ese tejido fue, creo, el más difícil, incluso más que los árboles, porque lleva la misma técnica de los árboles que son hexágonos pero más chiquitos, y por lo tanto avanzas menos y va todo hilvanado, justo para hacer una pieza con más arte, para darle la bienvenida a los que sólo van al estadio y no recorren otra parte ni de la ciudad ni del estado.

“Queríamos darle una bienvenida muy mexicana a los que sólo venían al estadio y luego se van a Estados Unidos; queríamos que sintieran la diferencia entre un estadio mexicano y uno fuera de México”, refirió.

Aunque ya fue retirada la pieza, tras culminar los partidos en Jalisco, otras obras permanecerán durante el Mundial en distintas ciudades, ya que Cielo Tejido también cuenta con intervenciones en lugares como Cancún, Mérida y Miami.