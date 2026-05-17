Bomberos rescatan a cuatro personas atrapadas en elevador de la Torre Latinoamericana | VIDEO

Vista de la Torre Latinoamericana a la distancia, en una fotografía ilustrativa.

Cuatro personas fueron rescatadas este domingo tras quedar atrapadas en un elevador de la Torre Latinoamericana, ubicada en el Centro Histórico la Ciudad de México.

El director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que no se registraron personas lesionadas, sin ofrecer más detalles.

“Informo que atendimos el rescate de cuatro personas atrapadas en un elevador, en la Torre Latinoamericana. No se reportan personas lesionadas”, escribió en la red social X.

En su publicación, el jefe vulcano compartió un video de las maniobras de rescate, en el que se observa el momento en el que bomberos lograron evacuar a las personas atrapadas.

El pasado 17 de febrero, personal de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc atendió el reporte de un elevador detenido de forma imprevista en la Torre Latinoamericana, según consignó N+ Foro. Las personas atrapadas fueron liberadas sin complicaciones.

#AlMomento, informo que atendimos el rescate de cuatro personas atrapadas en un elevador, en la Torre Latinoamericana.

No se reportan personas lesionadas.#ServicioConcluido@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/H6WyHTdf5s — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) May 18, 2026

Hace casi un año, el 30 de mayo de 2025, ocurrió un hecho similar en la Torre Latinoamericana, luego de que 12 personas quedaron atrapadas en un elevador por espacio de tres horas.

En ese entonces, el grupo de personas se encontraba atorado en el cuarto piso del emblemático rascacielos, que tiene una altura de 182 metros y 44 niveles.

Tras el reporte, las autoridades desalojaron la Torre Latinoamericana de manera preventiva mientras bomberos y personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección (SGIRPC), así como del área de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc, realizaban las maniobras de rescate.

Fue después de las 23:00 horas cuando los equipos de emergencia lograron liberar a las 12 personas atrapadas, entre ellas cinco mujeres y siete hombres, quienes fueron valoradas en el lugar sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Reportes extraoficiales señalaron que los afectados permanecieron encerrados durante aproximadamente tres horas antes de ser localizados y rescatados.

Servicios de emergencia laboran para liberar a doce personas que quedaron atrapadas en uno de los elevadores de la Torre Latinoamericana, en Eje Central Lázaro Cárdenas y Madero, Col. Centro, @AlcCuauhtemocMx. @Bomberos_CDMX, @SSC_CDMX, #UGIRPC #TrabajandoJuntos… pic.twitter.com/DYZVsRtyfg — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 31, 2025

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cehr