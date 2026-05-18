Roma Sur y Norte lideran en el robo de autopartes

Las colonias Roma Sur y Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc, son las zonas de la ciudad con más robos de autopartes en los últimos nueve años con tres mil 409 y dos mil 152 casos, respectivamente, de acuerdo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

El órgano informó, vía transparencia, a La Razón que ambas colonias terminaron el año pasado con un total de 249 incidentes; es decir, a la semana hubo, en promedio, 4.78 ilícitos.

El Dato: Policías cumplimentaron dos órdenes de cateo en predios de la alcaldía Gustavo A. Madero y aseguraron droga y cinco toneladas de autopartes el 9 de mayo.

Marina, quien vive en la calle Ixtlán, en la colonia Roma Sur, afirmó en entrevista que la situación delictiva en esta zona de la Cuauhtémoc, gobernada por Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, no es nueva y se ha agravado al punto de que, durante los últimos meses, todos los vecinos de su calle han padecido algún tipo de robo por parte de miembros de la delincuencia organizada.

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“Creo que diario, o al menos dos a la semana, hay atracos. A mí me quitaron mi retrovisor y fue una mujer; la cámara la grabó y en dos segundos con algo como una tela lo tomó y se lo llevó a la una de la mañana, hace dos meses.

“Y la primera vez que nos atracaron el otro espejo, ahí sí no nos dimos cuenta, salimos un domingo por la mañana y ya no lo teníamos”, contó la mujer.

Los datos del C5 detallan que, al considerar las cifras acumuladas entre 2017 y 2025, Roma Sur y Roma Norte, que son separadas por la avenida Coahuila, superan hasta 60.03 por ciento las cifras de despojo de refacciones registradas por otra de las colonias que encabezan esta problemática, como la Doctores, con dos mil nueve casos en el mismo periodo.

2 ladrones de autopartes fueron detenidos el 1 de mayo en la Cuauhtémoc

Esta situación, que ha sido combatida por el Gobierno de la Ciudad de México con operativos en sitios que guardan o venden piezas hurtadas o de dudosa procedencia, lo que afecta a los automovilistas y motociclistas de la ciudad y, en especial, de estas zonas, pues gastan miles de pesos para conseguir los faros, espejos, computadoras u otros elementos que les hurtan.

Esteban Márquez, quien vive en la calle Misantla, mencionó que ha gastado hasta 30 mil pesos para reponer el objeto faltante en su carro a causa de la delincuencia. Esto le hace preguntarse si vale la pena invertir en algunas piezas que, probablemente, le vuelvan a quitar.

“Casi siempre son las tapas de los rines. La última vez fue hace unos tres meses, pero ¿pues ya para qué se los compro si lo voy a andar dejando fuera, porque no tengo estacionamiento? Y eso, si me va bien, porque me quitaron otras veces faros y retrovisores y se tienen que reponer porque si no, mira, tan fácil como que ya no circulo”, comentó.

2.9 robos de autopartes diarios fue el promedio registrado en 2025 en la ciudad

De acuerdo con la información compartidas por el C5, el pico del robo de autopartes en las inmediaciones de ambas áreas tuvo lugar en 2023, año en el cual documentó 521 hurtos entre ambas colonias, con un promedio total de hasta 1.42 críemenes diarios.

Aunque los registros por este delito muestran una disminución durante 2025, algunos vecinos del lugar coinciden en que la falta de vigilancia y el funcionamiento deficiente de múltiples luminarias generan que personas dedicadas al contrabando de piezas acudan a estas colonias para delinquir.

“Es bien oscura esta calle. Y nada más son las casas las que tenemos iluminación. Me gustaría que den más rondines los policías, porque yo me he fijado que aquí sobre Baja California se paran un buen de patrullas y hasta cierran un poco el Eje 3, pero yo aquí, nunca he visto que pase una patrulla”, expuso Marina.

El pasado 12 de mayo, durante la presentación del informe de resultados en materia de atención a ilícitos, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, detalló que, entre el 5 de octubre de 2024, cuando inició la actual administración, y el 30 de abril del presente año los agentes han asegurado más de 18 mil 889 toneladas de autopartes.

La información detallada por la autoridad se dio luego de que en enero de 2025 la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, dio a conocer la Estrategia de Combate al Delito de Robo de Vehículo y Motocicletas y a la venta ilegal de autopartes.

De acuerdo con la administración local, entre las acciones para combatir este delito y otros están la implementación de una estrategia en los sitios con mayor índice de robo de autos, la implementación de estacionamientos seguros y la instalación de módulos para la compraventa de autos, como el de Iztapalapa.

Asimismo, la Jefa de Gobierno anunció en conferencia la creación de una unidad de análisis especial para estudiar el hurto de vehículos y hacer frente a la venta de autopartes hurtadas. El objetivo del plan también es desarticular bandas dedicadas a estos ilícitos.

“Se van a llevar a cabo operativos exhaustivos de verificación, de suspensión y de clausura a establecimientos de ventas de autopartes, porque no vamos a tolerar establecimientos que funcionen fuera de la ley. Y esto implica incluso tener las herramientas, en estos operativos, para que quede muy claro, la procedencia de cada una de las autopartes que venden en estos lugares.

“Así que sí, va un mensaje para los que venden autopartes: va a haber medidas especiales para evitar que haya ilegalidad en este negocio”, mencionó la mandataria local en conferencia.

LA CRIMINALIDAD ı Foto: Especial

EL CENTRO, #1, La alcaldía Cuauhtémoc, en la que se encuentran las colonias Roma Sur y Norte, se ha posicionado en los últimos nueve años como la cabeza en el robo de autopartes.

De acuerdo con el C5, en el lapso estudiado registró 17 mil 616 reportes por este tipo de ilícito, cifra que supera por 898 hechos los registros de la segunda alcaldía con más casos: Iztapalapa, con 16 mil 718.

“Yo me acuerdo de unos 10 robos de autopartes, el último fue hace 15 días. Se llevaron dos espejos; vi cuando el dueño del carro los estaba como reportando.

“A la semana han de haber unos cuatro robos. Como estoy aquí hasta la una o dos de la mañana, las ratas pasaban hasta con sus baterías a la mano”, dijo Juan Ramírez, quien durante 25 años ha vendido tacos en la zona.

Del total de hurtos de piezas automotrices registrados en los últimos nueve años en la alcaldía Cuauhtémoc, que ha sido gobernada por Néstor Núñez López (2018-2021), Sandra Cuevas Nieves (2021-2024), Raúl Ortega Rodríguez (2024) y Rojo de la Vega Piccolo casi uno de cada cinco (19.35 por ciento) tuvo lugar en las colonias Roma Sur y Roma Norte.