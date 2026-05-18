Afecta megafuga de Iztapalapa a 900 mil vecinos

TRABAJADORES REALIZAN las reparaciones debidas en la tubería afectada de Culhuacán, en Iztapalapa, ayer.

EL COORDINADOR de Operación Hidráulica de Iztapalapa, Daniel Salazar, estimó que la fuga de agua reportada el pasado miércoles en la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán, afectó a cerca de 900 mil personas de la demarcación.

El funcionario local mencionó que el número de vecinos que se vieron afectados por recortes al suministro de líquido es mayor al registrado en otras ocasiones, como el sismo de 2017.

“Ahorita ya se restableció el servicio sin problema. El dato que nosotros manejamos es 60 por ciento de la alcaldía, eso nos hace inferir que fueron, más o menos, 900 mil personas las afectadas. Fue el tanque principal, por eso creo que ni en el terremoto del 17 habíamos tenido tanto desabasto”, dijo a La Razón.

Daniel Salazar detalló que el percance no fue necesariamente ocasionado por un error humano, sino por una alta presión en el traslado subterráneo del agua.

El Tip: La Secretaría de Gestión Integral del Agua entregó garrafones de Agua Bienestar a las personas afectadas que lo solicitaron en Ampliación Los Reyes Culhuacán.

Esto, porque el pasado 13 de mayo, vecinos reportaron el megafuga del recurso. De acuerdo con la alcaldesa, Aleida Alavez Ruiz, el agua corrió por cerca de 1.3 kilómetros de asfalto, por lo que provocó daños en más de 40 viviendas, así como escuelas y negocios.

“Literalmente explotó, porque el agua viene de Tláhuac, del bombeo Xotepingo, viene con fuerza, pero aquí abajito tenemos una planta de bombeo como cárcamo y de ahí, se sube al tanque principal de Cerro de la Estrella, que en realidad son tres tanques, funcionan dos completos y uno a la mitad entonces no sólo es la antigüedad de la red, sino la fuerza con la que llega”, mencionó.

60 años de operación tenía la tubería que se dañó y causó la fuga de agua

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la red hidráulica que depende del Tanque Cerro de la Estrella contempla zonas altamente pobladas como El Manto, Granjas Estrella, San Juan Xalpa o Los Reyes Culhuacán.

Brandon Mondragón, residente de Obra Pública, confirmó que el avance en términos de relleno y compactación para cubrir de tierra la zona afectada va a casi la mitad de avance.