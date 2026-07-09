Premios Emmy: Lista completa de nominados

Los Premios Emmy 2026 prometen ser una edición histórica, no sólo por la lista de nominados, sino también porque la legendaria Mariska Hargitay, protagonista de Law & Order: SVU, asumirá el rol de presentadora.

La participación de la actriz marca un hito en la ceremonia, al convertirse en la primera mujer en 15 años en conducir el evento, lo que añade un atractivo especial a una de las galas más importantes del año.

Conoce la lista completa de nominados a los Premios Emmy 2026

Mejor Serie Drama

The Diplomat

The Gilded Age

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

The Pitt

Pluribus

Slow Horses

Your Friends and Neighbors

The Pitt ı Foto: HBO Max

Mejor Actriz de Serie Drama

Carrie Coon

Chase Infiniti

Keri Russell

Rhea Seahorn

Zendaya

Mejor Actor de Serie Drama

Sterling K. Brown

Gary Oldman

Mark Ruffalo

Rufus Sewell

Noah Wyle

Mejor Serie Comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Margo’s Got Money Troubles

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

Widow’s Bay

Mejor Actriz en Serie Comedia

Quinta Brunson

Ayo Edebiri

Elle Fanning

Lisa Kudrow

Jean Smart

Mejor Actor en Serie de Comedia

Yahya Abdul Mateen II

Steve Carell

Matthew Rhys

Jason Segel

Martin Short

Mejor Serie Limitada o de Antología

All Her Fault

The Beast In Me

Beef

DTF St. Louis

Love Story

Mejor Actriz en Serie Limitada o de Antología

Claire Danes

Sally Field

Carey Mulligan

Sarah Pidgeon

Sarah Snook

Mejor Actor en Serie Limitada o de Antología

Riz Ahmed

Jason Bateman

Charlie Hunnam

Oscar Isaac

Matthew Rhys

Mejor Programa de Variedad

The Daily Show (Comedy Central)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Last Week Tonight With John Oliver (HBO Max)

The Late Show With Stephen Colbert (CBS)

Saturday Night Live (NBC)

Mejor Reality Show de Competencia

Dancing With the Stars (ABC)

RuPaul’s Drag Race (MTV)

Survivor (CBS)

Top Chef (Bravo)

The Traitors (Peacock)

¿Cuándo son los Premios Emmy 2026?

La ceremonia de los Premios Emmy 2026 se celebrará el domingo 14 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles, California.

La transmisión en vivo estará disponible a través de NBC y en streaming por Peacock, para Estados Unidos.

A television legend is hosting television's biggest night. 🏆 The 78th Emmy Awards airs LIVE Monday September 14th on NBC and Peacock. pic.twitter.com/Pcc302LBSO — NBC Entertainment (@nbc) July 7, 2026

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