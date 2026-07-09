Premios Emmy: Lista completa de nominados

Los Premios Emmy 2026 prometen ser una edición histórica, no sólo por la lista de nominados, sino también porque la legendaria Mariska Hargitay, protagonista de Law & Order: SVU, asumirá el rol de presentadora.
La participación de la actriz marca un hito en la ceremonia, al convertirse en la primera mujer en 15 años en conducir el evento, lo que añade un atractivo especial a una de las galas más importantes del año.
Conoce la lista completa de nominados a los Premios Emmy 2026
Mejor Serie Drama
- The Diplomat
- The Gilded Age
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Your Friends and Neighbors
Mejor Actriz de Serie Drama
- Carrie Coon
- Chase Infiniti
- Keri Russell
- Rhea Seahorn
- Zendaya
Mejor Actor de Serie Drama
- Sterling K. Brown
- Gary Oldman
- Mark Ruffalo
- Rufus Sewell
- Noah Wyle
Mejor Serie Comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Margo’s Got Money Troubles
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- Widow’s Bay
Mejor Actriz en Serie Comedia
- Quinta Brunson
- Ayo Edebiri
- Elle Fanning
- Lisa Kudrow
- Jean Smart
Mejor Actor en Serie de Comedia
- Yahya Abdul Mateen II
- Steve Carell
- Matthew Rhys
- Jason Segel
- Martin Short
Mejor Serie Limitada o de Antología
- All Her Fault
- The Beast In Me
- Beef
- DTF St. Louis
- Love Story
Mejor Actriz en Serie Limitada o de Antología
- Claire Danes
- Sally Field
- Carey Mulligan
- Sarah Pidgeon
- Sarah Snook
Mejor Actor en Serie Limitada o de Antología
- Riz Ahmed
- Jason Bateman
- Charlie Hunnam
- Oscar Isaac
- Matthew Rhys
Mejor Programa de Variedad
- The Daily Show (Comedy Central)
- Jimmy Kimmel Live! (ABC)
- Last Week Tonight With John Oliver (HBO Max)
- The Late Show With Stephen Colbert (CBS)
- Saturday Night Live (NBC)
Mejor Reality Show de Competencia
- Dancing With the Stars (ABC)
- RuPaul’s Drag Race (MTV)
- Survivor (CBS)
- Top Chef (Bravo)
- The Traitors (Peacock)
¿Cuándo son los Premios Emmy 2026?
La ceremonia de los Premios Emmy 2026 se celebrará el domingo 14 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles, California.
La transmisión en vivo estará disponible a través de NBC y en streaming por Peacock, para Estados Unidos.
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