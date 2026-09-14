Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 de hoy 14 de septiembre 2026?

Los atletas de Exatlón México compiten por la Villa 360, el mejor lugar para descansar, en el que todos quieren estar para recuperarse de los extenuantes circuitos del juego.

Antes de la competencia estelar por la Villa 360, antes Fortaleza, los deportistas tienen que competir por la ventaja, esa que les da beneficios rumbo al final de la semana previo a la eliminación del domingo.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy en Exatlón México sería el equipo azul, sin embargo, no hay información confirmada, por lo que los seguidores del programa tienen que esperar a que se transmita completo el episodio de hoy para conocer al verdadero ganador.

Arranca la semana cuatro con los hombres en riesgo; los Azules recibirán una fuerza nueva y ambos equipos lo dejarán todo por ganar la Villa 360. 🏡🔵💥🔴#ExatlónMéxico, lunes a viernes 6:30 p.m. y domingos 6:00 p.m. por #AztecaUNO.⁣⁣⁣ 💥⁣

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¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Después de la eliminación de María del equipo azul, la escuadra celeste recibió a su nueva integrante y se trata de Tanya Núñez, quien regresa a las playas de Exatlón México.

Esta semana arranca con los hombres en riesgo, quienes tienen que salir a dar su máximo esfuerzo para evitar instalarse en la zona de riesgo y por supuesto no caer en el duelo de eliminación en las Supervivencias.

Por otra parte, los participantes del programa están muy sensibles, ya que Heliud Pulido abrió su corazón y contó que está muy triste porque extraña a su hija, a quien no ha podido ver por estar en el programa, además de que tiene el tema familiar después de que se separó de Pamela Verdirame tras una infidelidad.

En ese sentido, Pato Araujo también expresó sus sentimientos sobre sus hijos pues él y Zudickey tienen dos hijos a quienes dejaron aquí en México para ellos irse a participar y trabajar en el reality show en el que son muy queridos, además ellos se conocieron ahí y fue en el reality en donde comenzó su historia de amor.

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