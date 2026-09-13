Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 13 de septiembre 2026?

Los atletas de Exatlón México compiten por su permanencia en el programa, pues este domingo se lleva a cabo el duelo de eliminación, por lo que uno de ellos será eliminado del juego.

Previo al duelo de eliminación, los deportistas tienen que competir por la última Supervivencia de la semana en la que se define a la última atleta que estará instalada en la eliminación.

¿Quién es el eliminado de hoy de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, la eliminada de hoy de Exatlón México sería Montse Mejía, del equipo rojo, sin embargo, no se tiene información confirmada, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo esta noche para conocer al verdadero eliminado.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los rojos van a salir a competir a competir con todo porque necesitan instalar a una azul en el duelo de eliminación, ya que hay cuatro rojas que van a disputar su permanencia en el reality show que son: Karol Rojas, Ella Bucio, Zudickey Rodríguez y Montse Mejía.

Según los fans, el equipo que gana la Supervivencia de hoy en Exatlón México sería el equipo azul, en una hazaña titánica para lograr meter a una azul a la eliminación.

Los rojos van a salir a darlo todo para evitar que una de sus integrantes se vaya, pero la escuadra celeste saldrá confiada porque es la que ha ganado la mayoría de las Supervivencias, así que está tranquila de que su equipo se quedará completo esta semana.

Todos los eliminados de Exatlón México

Anaid Torres

Erick Segura

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