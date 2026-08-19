Influencer Meliza Campos quema en video a sus hijas con cera y es detenida

La creadora de contenido Meliza Campos tomó una vela encendida y quemó a sus hijas para demostrarles que no deben tener miedo, documentó el momento y lo publicó en sus redes sociales, generando alarma por quienes se preguntan si la mujer podría estar enfrentando un cuadro psicótico.

En el video, la mujer les muestra como ella se quema con la cera de una vela y dice “duele un ratito pero ya después pasa” y luego le pide a la mayor de 6 años “no puedes tener miedo, prométeme que no vas a tener miedo a nada”.

Influencer Meliza Campos quema en video a sus hijas con cera y es detenida ı Foto: Instagram

Acto seguido, le pregunta a su hija más pequeña si ella quiere intentar, a lo que ella asiente. En el clip, Meliza Campos quema a su hija con la cera y después la abraza y la besa mientras la pequeña aparece visiblemente asustada.

“Nada ni nadie me toca a mis hijas. Que triste todo esto no es juego. Es real. No confíen ni en los padres de sus hijas”, escribió en la descripción del breve video que despertó preocupación en redes sociales.

Detienen a Meliza Campos tras quemar a sus hijas

Se sabe que la mujer de 26 años de edad fue detenida y se encuentra en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, acusada de incendio provocado, abuso y negligencia infantil.

Y es que por si fuera poco, también circula un video en el que la mujer prende fuego a un objeto en la cocina de su casa, provocando un incendio que pudo haber puesto en riesgo a sus hijas en la casa. Mientras comete el acto, la mujer baila y se levanta el vestido.

🚨 Miami-Dade County, FL: "Florida woman" Meliza Campos-Sanchez, who was arrested for Arson and Child Abuse, has an immigration detainer hold. https://t.co/gzcidkzhgq https://t.co/Xx8QCmJ60r pic.twitter.com/kh4ZWTakoY — Illegal Alien Crimes (@ImmigrantCrimes) August 19, 2026

Mientras se lleva a cabo el proceso legal, las menores de edad se encuentran con su padre, Yusniel Cue, quien declaró a los agentes investigadores que hacía una semana que se había separado de Meliza Campos y dormía en la casa de su padres.

Él fue quien pidió ayuda el pasado domingo 16 de agosto después de que amistades de la mujer le enviaran el video donde echó cera caliente a su hija de 3 años.

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