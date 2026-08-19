Angie Argáez: ¿Quién es la influencer secuestrada en Colombia?

La influencer Angie Paola Argáez, de 29 años, fue presuntamente secuestrada en Maicao, La Guajira, Colombia el pasado 10 de agosto por hombres armados.

Tras casi una semana, la creadora de contenido fue liberada con un operativo de las autoridades de dicha localidad. El caso generó conmoción en redes sociales y movilizó a la comunidad local, pues se trata de una figura querida por la gente.

Si no la conoces, en La Razón de México te contamos quién es esta joven.

Angie Argaez: ¿Quién es la influencer secuestrada en Colombia?

Angie Paola Argáez Núñez tiene 29 años y es reconocida como influencer y comerciante en plataformas digitales. Se dedica a compartir contenido en redes sociales, donde ha construido una comunidad de seguidores, en especial en Colombia.

La creadora de contenido fue secuestrada la madrugada del 10 de agosto de 2026, en la comunidad de Campana, sector de Los Palitos, Maicao. Según reportes locales, un grupo de hombres armados irrumpieron en su vivienda y la obligaron a subir a una camioneta Toyota Fortuner blanca modelo 2018.

El hecho fue denunciado por un cuñado de Angie Argáez, lo que activó la búsqueda inmediata de la influencer. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 100 millones de pesos por información que ayudara a localizarla.

💰👮‍♂️🔍 | Alcaldía de Maicao ofrece hasta $100 millones de recompensa y despliega operativo especial para lograr la libertad de Angie Paola Argáezhttps://t.co/9GhwLDHedt pic.twitter.com/QIy5CXB9XI — guajiranews (@guajiranews) August 10, 2026

El propio alcalde de Maicao, Miguel Felipe Aragón, encabezó un Consejo Extraordinario de Seguridad para coordinar las labores de rescate.

Finalmente, tras varios días de incertidumbre, el 18 de agosto, el Gaula de la Policía y el Gaula Militar, junto a Sipol y Sijín, lograron ubicar a Angie Argáez y confirmar su liberación. La noticia fue difundida por medios locales y celebrada en redes sociales, donde seguidores exigían justicia y seguridad para los creadores de contenido.

Hasta el momento, la creadora de contenido no ha dado declaraciones sobre su captura y posterior liberación.

Te puede interesar: