¿Quién es el Bendito Menor el influencer paramilitar que es un objetivo en Colombia?

El nombre de Bendito Menor cobra relevancia en redes sociales a raíz de las recientes declaraciones de Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia que expresó su interés de capturar al influencer y criminal.

“Este criminal que azota a La Guajira debe ser considerado como uno de los objetivos de alto valor de mi gobierno”, declaró De La Espriella al Ministro de defensa colombiano recientemente.

Señor Ministro de Defensa designado @generalmora11 : este criminal que azota a La Guajira debe ser considerado como uno de los objetivos de alto valor de mi gobierno.



Proceda a preparar todo lo correspondiente para capturar o dar de baja, si se resiste, a este rufián.



Les he… https://t.co/hBXKXCOHVf — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 9, 2026

“Les he dado a los bandidos la oportunidad de sometimiento, si no lo hacen, debe caerles todo el peso de la ley. Seré implacable con aquellos que siembran la violencia y la muerte”, sentenció.

Sin embargo, parece ser que ante los señalamientos, Bendito Menor permanece tranquilo, pues ha seguido compartiendo a través de redes sociales contenido de su día a día. Ahora, te compartimos más de quién es y por qué es objetivo del gobierno colombiano.

¿Quién es el Bendito Menor?

Se ha identificado que el nombre real de Bendito Menor es Naín Andrés Pérez Toncel. Es señalado como uno de los cabecillas de una estructura criminal conocida como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) que tiene influencia en varias zonas del país.

En redes sociales, ha llamado la atención por aparecer en videos con armas, motocicletas y mensajes de poder territorial, siempre tranquilo y dando una apariencia de estar retando constantemente a las autoridades.

Ha sido señalado por hechos violentos en La Guajira, entre ellos una masacre en Maicao en la que murieron cinco personas y dos más resultaron heridas. Aunque las ACSN negaron su participación en ese caso, el Ministerio de Defensa y la Defensoría del Pueblo lo señalaron como presunto responsable, según reportó El País.

Con el pronunciamiento de De la Espriella, alias Bendito Menor se suma a la lista de jefes armados ilegales contra los que el próximo gobierno promete una ofensiva.

Tras las declaraciones de Abelardo de la Espriella, Bendito Menor declaró: “Media Colombia me busca, pero yo por aquí tranquilo. Mientras unos preguntan dónde estoy y otros andan pendientes de cada paso que doy, yo sigo disfrutando el camino, recorriendo tranquilamente en mi moto y dejando que el tiempo ponga todo en su lugar”, declaró.

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