Atrapada en el juego prohibido del ceo: ¿Quiénes son Neven Tomic y Annastasia Marie Ortiz en el reparto?

Atrapada en el juego prohibido del CEO se ha posicionado rápidamente como una de las historias más comentadas del momento por su historia cargada de tensión laboral, secretos y un amor clandestino, ¿pero quiénes son sus protagonistas? Aquí te contamos.

¿De qué trata y dónde ver Atrapada en el juego prohibido del CEO?

En Atrapada en el juego prohibido del CEO, Leo es un poderoso CEO y Mila es una joven pasante, cuyos destinos parecía que nunca se podrían cruzar por lo diferente de sus vidas.

Atrapada en el juego prohibido del CEO ı Foto: Especial

Todo cambia la noche en que Mila entra accidentalmente en el cuarto privado de Leo. Ese momento crea una conexión inesperada entre ambos. Lo que comienza como una situación incómoda pronto se transforma en una relación llena de tensión emocional.

La narrativa se mueve en el territorio del romance entre jefe y subordinado, una dinámica que añade riesgo a cada interacción. Cada conversación en la oficina tiene un doble significado. Cada mirada puede interpretarse como una advertencia o una confesión silenciosa.

A medida que avanza la historia, el vínculo entre ellos evoluciona hacia un romance de oficina clandestino que ninguno de los dos puede admitir públicamente. La atracción se vuelve cada vez más intensa, pero también más peligrosa.

Atrapada en el juego prohibido del CEO se encuentra disponible en la plataforma de Dramabox.

Ellos son los protagonistas de Atrapada en el juego prohibido del CEO

Neven Tomic como Leo

Neven Tomic interpreta al poderoso CEO Leo. El multimillonario ha construido su reputación con disciplina y frialdad. Su vida está cuidadosamente organizada, desde los negocios hasta las relaciones personales. Nadie en la empresa se atreve a cuestionarlo.

El actor es conocido por proyectos como Charlie Is My Darlin’ (2014), Blonde Squad (2014) y Whirlwind Marriage, Secret Twins (2024). En esta serie aporta una mezcla de autoridad, misterio y vulnerabilidad que define el carácter del personaje.

Annastasia Marie Ortiz como Mila

Annastasia Marie Ortiz da vida a la joven pasante Mila, quien todavía intenta encontrar su lugar dentro del mundo corporativo. Ella no pertenece al círculo de poder ni entiende las reglas invisibles que gobiernan el entorno del CEO, pero su curiosidad es la que desencadena el resto de la historia.

Ha participado en producciones como Teaching My Robot Boyfriend How to Love (2024), My Mom Is an ACE Agent (2025) y Toll Road (2020). Su actuación aporta frescura y emoción al personaje.

@grok cómo se llama ella que interpreta a Mila en el juego prohibido del CEO pic.twitter.com/32iQ3dVAHa — Komanderbolillo (@komanderbolillo) March 17, 2026

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