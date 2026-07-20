El ganadero y su esposa en papel, ¿Dónde ver el drama?

La serie en formato vertical El ganadero y su esposa en papel es un drama hecho con inteligencia artificial en el que una mujer se encuentra con un hombre que le ofrece un matrimonio falso con todos los beneficios para que su hija tenga una figura.

¿De qué trata El ganadero y su esposa en papel?

El ganadero y su esposa en papel sigue la historia de Mía Vargas, una mujer humilde que acaba de divorciarse de su arrogante esposo millonario, Luciano. Tras años de sufrir abusos emocionales, ser tratada como sirvienta por su familia política y ser calumniada por su depresión, Mía queda en la calle, bajo la lluvia y con solo $10 dólares en la bolsa debido a un contrato prenupcial abusivo.

Desesperada por techo y comida, Mía responde a un anuncio que busca cuidadora para una niña. El trabajo la lleva a la Hacienda Los Robles, propiedad de Enzo Mendoza, el magnate ganadero más poderoso de Texas.

Enzo busca desesperadamente una figura materna para su hija Bella, una niña de 4 años rebelde y retraída que rechaza a todas las niñeras. Mía logra conectar con la niña usando empatía y ternura.

Para darle estabilidad a la pequeña, Enzo le propone a Mía un matrimonio de conveniencia y le ofrece un sueldo mensual, vivienda y protección a cambio de ser la madre de Bella, sin obligaciones de intimidad ni presiones.

¿Dónde ver El ganadero y su esposa en papel?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de cuentas de plataformas como YouTube. Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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