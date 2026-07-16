El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un histórico proceso de desclasificación y publicación inmediata de información de inteligencia considerada como “crítica”.

La divulgación vincularía directamente a las autoridades de la República Popular China con interferencias extranjeras y ataques informáticos ejecutados contra los procesos electorales estadounidenses desde el ciclo del año 2020.

Durante un discurso dirigido a la nación, el mandatario estadounidense justificó la liberación de estos registros reservados argumentando la existencia de vulnerabilidades alarmantes en la infraestructura de votación del país. La desclasificación de datos, según expuso, evidencia una exposición peligrosa del sistema electoral frente a la explotación externa.

Las alegaciones presidenciales señalan directamente al gobierno de Pekín por perpetrar lo que calificó como la mayor filtración de información comicial registrada en la historia. De acuerdo con las declaraciones del titular de la Casa Blanca, la operación de sustracción digital derivó en la adquisición ilícita de 220 millones de registros de votantes estadounidenses.

La documentación publicada expuso que las autoridades federales tenían conocimiento previo sobre la alta vulnerabilidad de las máquinas de votación electrónica y los sistemas de conteo ante hackeos provenientes de naciones como Rusia, China, Irán y Corea del Norte.

Como precedente técnico, el presidente citó reportes obtenidos por la CIA respecto a un complot digital ejecutado en 2020, diseñado para alterar votos de manera indetectable en favor del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

La difusión formal de este material de inteligencia respalda los cuestionamientos que el mandatario ha manifestado de manera reiterada sobre la legitimidad de las elecciones de 2020, en las cuales resultó derrotado frente al demócrata Joe Biden.

La pérdida de esta cantidad masiva de datos fue descrita por la administración estadounidense como una pesadilla sin precedentes en materia de seguridad nacional comicial.

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JVR