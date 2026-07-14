Trump retira su cuota del 20% a la navegación por Ormuz; lo reemplaza con acuerdos comerciales

Trump acusa ataque de Irán a buques que transitaban por el Estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que retirará la cuota de 20 por ciento que amagó con imponer a la navegación por el Estrecho de Ormuz, en cuya sustitución buscará acuerdos comerciales con los países del Golfo.

No obstante, mantuvo el bloqueo de la navegación por el citado paso marítimo a los buques que guarden alguna relación con Irán, o que viajen desde o hacia puertos del país persa.

Buques en el Estrecho de Ormuz. ı Foto: Reuters

A través de una publicación en la red social Truth, el mandatario estadounidense celebró que el “petróleo está fluyendo como nunca antes”, situación que atribuyó al trabajo de las fuerzas de seguridad de su país.

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En este sentido, aseguró que, para continuar agilizando el comercio en el Medio Oriente, se retirará la cuota del 20 por ciento que impuso a la navegación por el Estrecho de Ormuz y, en su lugar, se buscarán acuerdos con socios en la región.

Buque qatarí Al Kharaitiyat transitando el Estrecho de Ormuz. ı Foto: Reuters

“Con base en conversaciones muy productivas con los líderes de Medio Oriente, he decidido reemplazar la cuota de reembolso del 20% que aplicaba Estados Unidos por acuerdos de comercio e inversión que los distintos Estados del Golfo realizarán en Estados Unidos”, escribió Trump en Truth.

“Esas inversiones serán enormes y, al mismo tiempo, extraordinariamente beneficiosas para ellos y para su futuro”, abundó.

Bloqueo naval seguirá para Irán

En tanto, en el mismo mensaje, el presidente de Estados Unidos anunció que mantendrá abierta la navegación por el Estrecho de Ormuz, pero el tránsito por esta vía marítima seguirá bloqueado solo para buques relacionados con Irán.

Un espectacular retrata al presidente de EU, Donald Trump, con una cinta en la boca que imita al Estrecho de Ormuz, en Teherán, Irán. ı Foto: Reuters

“El Estrecho de Ormuz está abierto para todo el tráfico marítimo, excepto para Irán, y eso se debe a su liderazgo mentiroso, violento y malicioso, que está llevando al país por el camino de la destrucción total”, escribió Trump en Truth.

“Por lo tanto, estableceremos un bloqueo total, pero únicamente para los barcos que se dirijan a puertos iraníes o provengan de ellos, o que transporten cualquier tipo de carga relacionada con Irán”, abundó.

En el mismo sentido, Trump reiteró que el país persa “nunca tendrá un arma nuclear”, lo cual es uno de los principales motivos de disputa entre Estados Unidos e Irán, que han provocado que escale hasta el conflicto armado en curso.

“Los días en que Irán mataba a cientos de miles de personas, incluidos 52 mil manifestantes, han terminado y, lo más importante, ¡IRÁN NUNCA TENDRÁ UN ARMA NUCLEAR!”, concluyó Trump.

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