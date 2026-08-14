Jorge D’Alessio confirmó que se encuentra en un nueva relación después de que en abril del 2026 anunciara su separación definitiva de Marichelo Puente después de casi 16 años de matrimonio, revelando que el proceso de divorcio había concluido.

Ambos han manifestado que mantienen una relación cordial y de respeto debido a sus hijos en común. Ahora, el cantante de Matute se encuentra en una relación con otra persona, lo que generó sorpresa en redes sociales por quienes consideran que ha habido poco tiempo entre el anuncio de la ruptura y el inicio del romance.

Marichelo y Jorge D'Alessio ı Foto: IG jorgedalessio

¿Quién es la nueva novia de Jorge D’Alessio?

Jorge D’Alessio publicó un mensaje contundente en el que aclaró los rumores que confirman su actual romance. “Para todas esas páginas de Instagram que se sienten periodistas. Sí, conocí a alguien especial y me estoy dando la oportunidad de vivir algo nuevo y bonito”, comenzó.

“NO, ella no es la ‘causante de mi divorcio’. Tanto Mac como mis hijos saben de ella y estamos todos MUY BIEN gracias a DIOS. Ya déjenme en paz que que no le estoy haciendo daño a nadie”, finalizó.

Por su parte, Marichelo reaccionó a la revelación y dejó claro que lo apoya, respaldando la versión de que la mujer no ha tenido nada que ver con el divorcio.

“Jorge y yo compartimos muchos años de vida y, sobre todo, compartimos lo más importante: nuestros hijos. Por ellos siempre seremos familia, desde un lugar distinto, pero con cariño, respeto y deseándonos el bien. Tanto nuestros hijos como yo conocemos esta nueva etapa de su vida y estamos muy contentos por él. De corazón, les deseo todo lo mejor”, declaró.

Jorge D’Alessio se está dando una nueva oportunidad en el amor ❤️‍🩹💘… ¡y nos deja a todos todavía más confundidos! 😱😂 Les cuento por qué…



Resulta que hace unas semanas, Marichelo salió en una revista a hacer fuertes y reveladoras declaraciones sobre el truene de su matrimonio… pic.twitter.com/2B7ae3VSsY — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) August 13, 2026

En redes sociales, se ha especulado mucho de quién es la actual novia de Jorge; sin embargo, esta información no ha sido revelada por el famoso o alguno de sus allegados, por lo que se desconoce la identidad de la mujer misteriosa.

Por su parte, el hijo de Lupita D’Alessio ha expresado que está viviendo una etapa tranquila y pidió respeto hacia su vida personal; quizás en el futuro revele más información sobre la mujer con la que se da una nueva oportunidad en el amor.

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