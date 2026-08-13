Charito Ruiz, exesposa de Ernesto D’Alessio, se va a casar con Juan Beltrán del Río

Es oficial, Charito Ruiz y Juan Beltrán del Río llegarán muy pronto al altar. Hace unas horas la exesposa de Ernesto D’Alessio y el empresario anunciaron a través de redes sociales que se convertirán en marido y mujer, pues se comprometieron en una romántica cena en la playa.

Actrices, conductoras y otras figuras del mundo del entretenimiento, no dudaron en felicitar a la influencer, que se casará por segunda ocasión.

Charito Ruiz, exesposa de Ernesto D’Alessio, se casa con Juan Beltrán del Río

Con emoción, Charito Ruiz, exesposa de Ernesto D’Alessio, compartió con sus seguidores que se va a casar con su novio Juan Beltrán del Río. El anuncio lo hizo a través de Instagram mediante un video en el que se ve al empresario entregándole un anillo de matrimonio a la influencer, durante una cena en la playa.

“TE ADOROOO”, escribió la creadora de contenido.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y varias conductoras, actrices y figuras del entretenimiento comentaron con felicidad la publicación.

“Chariiiiii muchas felicidades!!”, escribió la presentadora Jimena Longoria

“Me muero Charito! Soy feliz por ti bonita te mereces el cuento más bello por el corazón tan bonito que tienes! MIL FELICIDADES”, comentó Chantal Torres.

En julio de 2024, Charito Ruiz compartió por primera vez en redes sociales imágenes y videos junto al empresario Juan Beltrán del Río. Una de las imágenes más recordadas fue de cuando la pareja celebró el cumpleaños de la influencer viajando en un yate y disfrutando de la playa.

Esta fue la primera relación pública de Charito luego de su divorcio de Ernesto D’Alessio, con quien estuvo casada por 16 años, en 2023. El cantante y ella tienen tres hijos juntos: Sara María, Ana Priscila y Juan Mateo.

Se espera que en los próximos meses se den a conocer detalles sobre la boda de Charito Ruiz y Juan Beltán del Río.

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