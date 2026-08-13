¿A dónde se va Valeria Marín tras su salida de TUDN? Esto se sabe

La periodista deportiva Valeria Marín anunció oficialmente su salida de TUDN después de siete años de trayectoria en la televisora de Chapultepec.

La noticia se dio a conocer poco después de haber participado en la cobertura del Mundial. En su mensaje de despedida en Instagram escribió: “Dicen que todo en la vida son ciclos, y hoy, decido que después de siete años inolvidables, el mío en TUDN llega a su fin”.

Además, Valeria Marín agradeció a todo el equipo que hay detrás de cámaras que hace posible le programa. “Gracias a cada persona que hizo de este camino algo tan especial: desde quienes nos recibían todos los días, seguridad estacionamiento, gente de escenografía, intendencia, hasta cada productor, realizador, ingeniero, editor, staff, maquillaje, vestuario, soporte al talento y, por supuesto, a todos mis compañeros/ amigos”.

“Gracias por las risas, los aprendizajes, por siempre obligarme a dar lo mejor de mí, por hacerme sentir siempre en casa.”

¿A dónde se va Valeria Marín tras su salida de TUDN?

Valeria Marín no indicó los motivos por los que salió de TUDN ni a qué televisora o programa se unirá. Aunque se ha especulado sobre su posible llegada a Fox Sports, hasta el momento no se ha confirmado cuál será su nuevo destino profesional.

Su esposo, el actor Julián Gil, señaló que la decisión fue tomada por voluntad propia y que la conductora ya tiene planes para continuar su carrera, aunque prefirió no revelar detalles.

¿Quién es Valeria Marín?

Valeria Marín nació en México en 1991 y actualmente tiene 35 años. Estudió Comunicación y se especializó en periodismo deportivo. Antes de llegar a Televisa, trabajó en Fox Sports, donde ganó notoriedad por sus coberturas de futbol, boxeo y NFL.

En TUDN se convirtió en uno de los rostros principales; participó en transmisiones de futbol nacional e internacional, así como en los Juegos Olímpicos, Mundiales y diversas disciplinas.

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