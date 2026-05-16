El cantante Jorge D’Alessio, integrante de la agrupación Matute e hijo de la reconocida intérprete Lupita D’Alessio, continúa en el ojo del huracán tras su separación de Marichelo, conductora de televisión y hermana de Anahí.

En medio de rumores de infidelidad y supuestas nuevas conquistas, una mujer identificada como Almen Ayala fue señalada en redes sociales como la presunta nueva pareja del músico. Ante la ola de comentarios y ataques que recibió, la joven decidió romper el silencio y aclarar públicamente su situación.

Supuesta novia de Jorge D’Alessio aclara su relación con él: ‘Pido que cesen los ataques’

Hace unos días la influencer de espectáculos Chamonic publicó imágenes en las que se apreciaba a Jorge D’Alessio acompañado de una mujer, lo que desató especulaciones sobre un nuevo romance tras su divorcio de Marichelo. Usuarios en redes sociales aseguraron que se trataba de Almen Ayala, experta en marketing y voz de La Casa de los Famosos.

El líder de Matute no emitió declaraciones al respecto, pero Almen Ayala sí. A raíz de los ataques y el acoso que ha recibido por Internet, la mujer utilizó su cuenta de Instagram para desmentir enérgicamente cualquier vínculo sentimental con el músico.

En un mensaje contundente, la joven escribió: “Quiero aclarar de una vez por todas que la supuesta relación con Jorge D’Alessio de la que me acusan es falsa. No permitan que el odio nuble su juicio".

Y expresó agradecimiento por sus amistades y conocidos que le han tendido la mano ante este rumor, además de señalar que desea mantener su vida lejos de los reflectores y tener paz. “Agradezco a quienes siempre me han apoyado con cariño y pido que cesen los ataques. No necesito este ruido en mi vida”, continuó.

Mensaje de Almen Ayala, a quien han relacionado con Jorge D'Alessio ı Foto: Especial

Ahora ya lo sabes, Almen Ayala subrayó que no existe ningún noviazgo con Jorge D’Alessio y que los rumores de su supuesto vínculo han afectado su tranquilidad personal y profesional.

Por su parte, Jorge D’Alessio no ha emitido comentarios directos sobre esta versión, aunque previamente reconoció ser el responsable de la crisis en su matrimonio con Marichelo. La pareja confirmó su separación sin dar mayores detalles a mediados de abril, aunque trascendió que la ruptura estuvo marcada por supuestas infidelidades del cantante.