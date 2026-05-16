¿Twenty One Pilots regresa a México?: Serían los headliners del Corona Capital 2026

El dúo más querido de la música estaría regresando a México

El baterista de Twenty One Pilots, Josh Dun, desató la locura de sus fanáticos tras revelar de manera inesperada que la banda regresará a México este mismo año para presentarse en un festival, lo que ha llevado a dar por sentado que la dupla será una de las grandes cartas fuertes del Corona Capital 2026.

El baterista habló recientemente en una entrevista sobre el cierre de la exitosa gira Clancy Tour y las fechas finales que darán en Ohio. Fue ahí donde Dun lanzó la frase que de inmediato se volvió tendencia en X.

“Creo que tenemos un festival en México después, pero básicamente ese será el cierre”, declaró el músico, dejando entrever que esta presentación ocurrirá justo antes de que la banda se tome un respiro de los escenarios.

¿Por qué todo apunta al Corona Capital?

Aunque el músico no mencionó nombres, los fans y los medios especializados adivinaron rápido que se trata del Corona Capital.

Esto se apoya en tres razones principales, primero, las fechas coinciden de forma exacta con los días libres de la banda 20, 21 y 22 de noviembre de 2026; segundo, el cartel oficial del Autódromo Hermanos Rodríguez todavía no se publica a estas alturas de mayo; y tercero, el dúo ya tiene un pasado exitoso en el festival, donde se presentaron como artistas principales en 2021.

Tanto el festival como los representantes de la banda han optado por mantener el silencio, por lo que a nivel corporativo el dato sigue manejándose como una fuerte posibilidad y no como un anuncio oficial.

La relación de Twenty One Pilots con el público mexicano siempre ha sido especial. En 2025 abarrotaron el Estadio GNP Seguros con 65 mil seguidores, un concierto tan masivo que se convirtió en su primera película global, “More Than We Ever Imagined”.

Si el rumor es cierto, el Corona Capital 2026 se asegurará el puesto como uno de los shows más nostálgicos del año, sirviendo como la despedida temporal de la banda en el país con un éxito de taquilla asegurado.

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