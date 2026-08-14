¿Quién es Machika, la popular tiktoker? Edad, nombre, de dónde es y su video viral

Machika es una de las creadoras de contenido e influencers más destacadas del entorno digital en Latinoamérica, habiéndose consolidado como una figura icónica dentro de la comunidad hispanohablante de videojuegos y redes sociales.

Con el tiempo, su presencia trascendió a plataformas como TikTok, donde suma una impresionante base de seguidores gracias a un contenido multifacético que abarca desde vlogs personales, tendencias de baile y moda. Ahora, te compartimos lo que sabemos sobre ella.

¿Quién es Machika YT?

Machika es una creadora de contenido mexicana que destacó por su participación en el videojuego Free Fire. La joven nació el 31 de julio y tiene 29 años de edad.

Cabe mencionar que se desconoce cuál es su nombre real, aunque hay quien asegura que se llama María Fernanda y es originaria de La Paz, Baja California Sur, México.

Antes de dedicarse por completo a las plataformas digitales y lanzar su propia marca de ropa gamer, estudió la carrera de Arquitectura. Fue a finales de 2019 que comenzó con su canal de YouTube y actualmente tiene 4.3 millones en dicha plataforma.

Sus videos más populares tiene que ver con Free Fire o son de ella misma mientras se prueba ropa que compró por Internet. En ambas, destaca su personalidad y los comentarios que realiza mientras juega o reacciona.

Además, Machika también cuenta con otro tipo de publicaciones que comparte en la plataforma fanova, un sitio web de contenido privado en el que publica material que se presume, es mucho más íntimo que el resto de sus videos y fotos en otras redes sociales.

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