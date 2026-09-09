Pascal explota contra Kevyn Contreras ‘Bicolor’ por flojo: ‘No todo es decir pend...’

El deportista Pascal Nadaud, quien actualmente es peón en La Granja VIP, se molestó con su compañero el comediante Kevyn Contreras “Bicolor”, por no ayudar en las tareas de la casa.

El humorista también es parte del equipo de los peones junto a Pascal, Fernando Lozada y “La Bebeshita”, su tarea es que ellos se tienen que levantar temprano para atender a los animales y además preparar el desayuno para todos.

Sin embargo, “Bicolor” ha dicho que se siente mal desde que entró y que no puede realizar nada, de hecho en la prueba por la nominación del martes 8 de septiembre se dejó ganar y afirmó que le dolía la cabeza. Ha dicho que su problema viene de la alimentación.

Pascal Nadaud explota contra Bicolor por no ayudar en La Granja VIP

Pascal no dudó en exponer su molestia contra el comediante “Bicolor” y le dijo que no ha ayudado en nada en el desayuno, afirmó que él solo se dedica a hacer su personaje y no a trabajar como el resto de los participantes del programa.

“Además de tu pu... contenido tienes que hacer trabajos aquí adentro. No todo es decir pendej... ni mam... como payaso. Está bien que sea tu personaje, pero hay cosas que tienes que hacer también seas o no seas el payaso”, señaló el deportista de Exatlón México.

“Bicolor” se defendió argumentando que él si estaba haciendo trabajo junto a “La Bebeshita” y que supuestamente sí la ayudó a lavar los huevos para que todos pudieran desayunar.

Pascal no quedó conforme con la explicación y le dijo que lavar los huevos no es un trabajo que le implique mucho esfuerzo y lo volvió a regañar.

Fans apoyan a Pascal por exhibir flojera de Bicolor

Los fans de La Granja VIP aplaudieron que Pascal fuera muy frontal y le dijera las cosas directamente a Bicolor, ya que el joven comediante no ha contribuido a la casa, de hecho los críticos del programa se molestaron con él por haberse dejado ganar en la nominación, pues no tiene ganas de trabajar y en el reality show todos reciben un sueldo.

Pascal se caracteriza por ser un líder, en Exatlón México siempre estaba al frente de su equipo para orientarlo en los juegos y cuando tenía que ser duro con alguno lo era por el bien del equipo y en La Granja VIP no será la excepción.

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