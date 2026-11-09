¿Quiénes están en el Cuarto Ruletix de la Mansión VIP 2?

La Mansión VIP 2 ya abrió sus puertas y reunió a un total de 16 personalidades destacadas del Internet. De inicio, ya han quedado divididos los participantes en dos bandos iniciales.

Los habitantes realizaron una dinámica al azar que determinó dónde dormía cada uno, si en el Cuarto Barullo o en el Cuarto Ruletix. Esta disposición también determinará cómo se enfrentarán en las primeras etapas del reality show.

Cukis: “unboxing de ruletix ¿qué será? Un carro? una casa? un millón de pesos? será que ya encontraron a mi papá?” JAJAJAJA LA CUKIS ES UN GRAN PERSONAJE #LaMansionVip pic.twitter.com/wObIAxbBtH — ★ Blueeye ★ (@bblueyeee) November 9, 2026

¿Quiénes están en el Cuarto Ruletix de la Mansión VIP 2?

Este año, el Cuarto Ruletix reúne a grandes personalidades que destacan por su estilo de comedia particular y que prometen dar mucho contenido durante la emición del programa.

Destaca La Cukis como la más genuina e irreverente del grupo, con Bellakath como una de las personalidades que promete desatar pelea durante la convivencia.

También aparecen famosos conocidos a nivel internacional como Joao Ferreira que viene de Brasil y otro músico que destaca en el proyecto es Tony Aguirre.

El equipo del Cuarto Ruletix está conformado de la siguiente manera:

Bellakath

Cintia Cossio

Itati López

Jlexis

Jorjais

Joao Ferreira

La Cukis

Tony Aguirre

Rápidamente, en redes sociales celebraron que el cuarto comenzó a generar contenido y momentos de diversión desde el primer momento, mientras que Barullo se tomó un poco más de tiempo para arrancar.

El nombre del cuarto es por un casino en línea que patrocina el programa de YouTube. Por este motivo, también hay menciones del programa en su sitio web.

Asimismo, a través de una dinámica de azar, tres participantes tuvieron la oportunidad de recibir beneficios para la competencia, los cuales fueron:

João Ferreira: obtuvo el poder de sentencia, con el que podrá elegir a uno de sus compañeros para ponerlo en riesgo.

Jorjais: consiguió la inmunidad, por lo que tendrá protección una semana.

Dani Flow: recibió 500 puntos que podrá acumular para utilizarlos dentro de la dinámica

La segunda temporada de La Mansión VIP puede ser seguido de manera gratuita a través del canal de YouTube HotSpanish Vlogs, donde se encuentra transmitida la convivencia 24/7.

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