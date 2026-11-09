16 personalidades de Internet se reúnen en La Mansión VIP 2 para la segunda temporada del exitoso programa virtual de HotSpanish que este domingo comenzó y dividió en dos bandos a los participantes.

Los habitantes realizaron una dinámica al azar que determinó dónde dormía cada uno, si en el Cuarto Barullo o en el Cuarto Ruletix. Esta disposición también determinará cómo se enfrentarán en las primeras etapas del reality show.

Me va gustando el cuarto Barullo #LaMansiónVIP2 pic.twitter.com/yava57R5Go — La Comadrita (@lacomadritaof_) November 9, 2026

¿Quiénes integran el Cuarto Barullo en La Mansión VIP 2?

El año pasado, el cuarto Barullo reunió a algunas de las personalidades favoritas del programa y parece que en esta ocasión no se queda atrás, ya que ahora reúne a algunas de las favoritas para ganar en esta ocasión.

Asimismo, se encuentran personajes polémicos para el público como Abel Robles y Rod Contreras, quienes van abajo en los puntajes de popularidad del reality show. Cabe mencionar que ahora el cuarto quedó incompleto, tras la salida de Dani Flow.

El equipo del Cuarto Barullo está conformado de la siguiente manera:

Abel Robles

Dani Flow (abandonó)

Doña Alegría

Edwin Mendoza

Karely Ruiz

Odette Orlena

Paolita Suárez

Rod Contreras

Algunas reacciones a cómo quedó conformado el cuarto fueron:

“Doña alegría, Paolita Suárez y Karely Ruiz salvando al equipo Barullo ”.

“Cuarto Barullo desde ya mi favorito”.

“El team Barullo me gusta”.

El nombre del cuarto es por la marca de licor con tequila impulsada por HotSpanish, que combina tequila blanco con sandía y un toque picante. También podemos ver a los famosos consumiento el producto durante el programa.

Asimismo, a través de una dinámica de azar, tres participantes tuvieron la oportunidad de recibir beneficios para la competencia, los cuales fueron:

João Ferreira: obtuvo el poder de sentencia, con el que podrá elegir a uno de sus compañeros para ponerlo en riesgo.

Jorjais: consiguió la inmunidad, por lo que tendrá protección una semana.

Dani Flow: recibió 500 puntos que podrá acumular para utilizarlos dentro de la dinámica

La segunda temporada de La Mansión VIP puede ser seguido de manera gratuita a través del canal de YouTube HotSpanish Vlogs, donde se encuentra transmitida la convivencia 24/7.

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