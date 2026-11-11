Descartan cambio en la relación con EU

Los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos no impactaron en la relación con el Gobierno de México, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa.

Afirmó que tampoco se han presentado modificaciones en los acuerdos, aun cuando la administración de Donald Trump cambió a su jefe de gabinete hace unos días para que Stephen Miller reemplazara a Sise Wiles.

En ese sentido, negó que haya indicios de que el gobierno del republicano planee endurecer las exigencias para que México combata al crimen organizado y subrayó que EU tiene clara la posición de México, que ha sido contundente en las diversas reuniones encabezadas por los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

“EU conoce muy bien nuestra posición. No tiene la menor duda de cuál es nuestra posición. Son nuestros cuatro principios que no son negociables: Defensa de la soberanía, de nuestra territorialidad; confianza, porque tiene que haber confianza mutua en la relación entre dos gobiernos y, particularmente en el tema de seguridad; y coordinación sin subordinación. Eso lo tiene claro desde el presidente Trump hasta cualquier director de cualquier agencia o el Comando Norte”, dijo.

También reafirmó su rechazo a la clasificación que EU hizo para considerar a los cárteles como “terroristas” y recordó que ése fue el motivo por el que se reformó el artículo 40 constitucional, para no permitir ninguna injerencia en el país.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, comentó que, en su última reunión con el director de la Administración para el Control de Drogas de EU (DEA), Terrance Cole, sólo se abordaron temas de interés común, como las extradiciones de criminales.

La mandataria confirmó que al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) la acompañarán los secretarios de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; el de Economía, Marcelo Ebrard; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz.

La semana pasada, también confirmó que en su agenda de reuniones bilaterales ya está confirmado un encuentro con su homólogo de China, Xi Jinping. Por ahora, no se tiene certeza si en el foro habrá un acercamiento con el presidente de EU, Donald Trump, ya que tampoco está confirmada su asistencia. No obstante, dijo que, si ocurre, buscará conversar con él.