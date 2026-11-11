Morena admite campaña en redes contra Córdova

Lorenzo Córdova, en el foro Reforma Electoral, realizado el 12 de agosto de 2025

El vocero de Morena en la Cámara baja, Arturo Ávila, reconoció que la bancada distribuye líneas argumentativas entre sus legisladores para coordinar publicaciones en redes sociales sobre presuntos actos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral, con señalamientos dirigidos al expresidente del organismo, Lorenzo Córdova, y para deslindarse de la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei.

Confirmó que existe una estrategia de comunicación para que los diputados morenistas difundan estos mensajes en sus plataformas digitales, además de que la coordinación parlamentaria lleva un registro de quienes participan en la difusión.

También reconoció que Morena contempla la posibilidad de pagar publicidad para ampliar el alcance de las publicaciones y posicionar sus señalamientos en redes.

130 Diputados morenistas participaron en la difusión en redes

Al referirse a los mensajes distribuidos entre los integrantes de la bancada, el vocero los definió como “líneas argumentativas”, con las que buscan fijar una postura común sobre las acusaciones de presuntas irregularidades en el órgano electoral.

La revelación ocurre en medio de la confrontación entre Morena y la oposición por los señalamientos relacionados con la gestión del INE y la propuesta de crear una comisión especial para investigar el presunto fraude electoral de 2006.

El reconocimiento de Ávila se da luego de que el PAN anunciara que impulsará comisiones investigadoras sobre los presuntos vínculos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el narcotráfico, así como sobre contratos millonarios otorgados a Amílcar Olán y Andy López Beltrán.