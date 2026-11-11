Sin denuncia o una indagatoria, 92% de delitos contra la IP

Los delitos contra empresas en México alcanzaron los tres millones durante 2025, pero más de nueve de cada 10 no llegaron a una carpeta de investigación, ya sea porque las víctimas no denunciaron o porque las autoridades no abrieron un expediente. En total, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó que 2.8 millones de hechos quedaron dentro de la llamada cifra oculta.

La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 revela que los establecimientos denunciaron apenas 9.9 por ciento de los ilícitos que sufrieron y sólo 8.2 por ciento del total derivó en una investigación formal. Esto significa que, por cada 100 hechos delictivos contra negocios, menos de 10 llegaron a conocimiento de las autoridades mediante una denuncia y únicamente ocho alcanzaron la apertura de una carpeta.

Durante 2023, las unidades económicas reportaron 12.2 por ciento de los delitos, contra 9.9 de 2025, una reducción estadísticamente significativa, aunque no encontró una diferencia de esa naturaleza en la cifra oculta, que pasó de 90.3 a 91.8 por ciento entre ambos ejercicios.

El Dato: EN 2025, 25.9% de los establecimientos del país, alrededor de 1.4 millones, fue víctima de algún delito.

Entre los ilícitos más frecuentes destacó la extorsión, con 787 mil casos durante el año, equivalentes a poco más de una cuarta parte de toda la incidencia delictiva contra establecimientos. De ese total, 716 mil ocurrieron por teléfono, es decir, nueve de cada 10; mediante contacto presencial 7.1, y por medios electrónicos, 3.4 por ciento.

La extorsión ocupó el primer lugar en 17 entidades federativas. A escala nacional, el Inegi registró una tasa de mil 467 extorsiones por cada 10 mil unidades económicas, frente a mil 562 en 2023.

Otro comportamiento relevante corresponde al fraude, cuya incidencia aumentó de 522 a 633 casos por cada diez mil establecimientos entre 2023 y 2025. La variación resultó estadísticamente significativa y este ilícito concentró 11.3 por ciento de los hechos contra negocios.

El panorama también muestra dificultades para obtener resultados después de presentar una denuncia. De los aproximadamente 245 mil delitos que dieron lugar a una carpeta de investigación, las fiscalías mantenían 46.4 por ciento en trámite, mientras que en otro 29 por ciento las víctimas señalaron que no sucedió nada.

Ambas situaciones representaron alrededor de 185 mil hechos delictivos, equivalentes a tres de cada cuatro casos. La mayor parte correspondió a investigaciones que todavía no concluían, mientras que casi una tercera parte no registró avances.

Impunidad ı Foto: Especial

Respecto a los resultados, se encontró que las víctimas recuperaron sus bienes en seis de cada 100 delitos denunciados; en cuatro las autoridades pusieron al responsable a disposición de un juez y menos de dos concluyeron con la reparación del daño.

Aunque persiste esa proporción de expedientes sin resultados, el organismo documentó una disminución respecto a 2023, cuando 37.3 por ciento de las víctimas dijo que no sucedió nada con su denuncia, frente a 29 por ciento en 2025.

Según el tamaño del establecimientos, 93 por ciento de los delitos en las microempresas permaneció sin denuncia o sin carpeta, mientras que en las grandes compañías fueron siete de cada 10.

Sobre las razones para no acudir ante las autoridades, casi seis de cada 10 delitos sin denuncia correspondieron al desempeño institucional, como la desconfianza, los trámites largos y difíciles, las malas experiencias anteriores y el temor a sufrir extorsiones. La pérdida de tiempo concentró 35.3 por ciento, y porque las víctimas consideraron que tenían poca importancia, 16.2 por ciento.