Priorizan consenso en el relevo de consejera

En entrevista, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, sostuvo que la convocatoria para elegir a la presidenta sustituta del Instituto Nacional Electoral (INE) debe aprobarse por consenso de todas las fuerzas políticas, aunque ello implique prolongar las negociaciones entre todos los grupos parlamentarios.

En entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador del PVEM reconoció que las conversaciones permanecen prácticamente en las mismas condiciones que el día anterior y que las diferencias entre PAN, PRI y Morena han impedido alcanzar un documento que reúna el respaldo de todas las bancadas.

Explicó que Acción Nacional presentó diversos planteamientos que busca incorporar en su totalidad, mientras que el PRI también formuló observaciones. Ante ello, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara baja intenta construir una propuesta intermedia que permita destrabar el acuerdo.

“Si no se consigue el consenso, sería una muy mala noticia”, advirtió Bolaños-Cacho Cué, quien consideró que la convocatoria debe contar con el respaldo de todas las fuerzas políticas para evitar que el proceso de designación de la nueva titular del organismo electoral sea cuestionado desde su origen.

El Dato: La Presidencia provisional del INE está obligada a garantizar continuidad técnica y certidumbre en la organización de los próximos comicios federales y locales de 2027.

El presidente de San Lázaro señaló que no existe un plazo legal perentorio para que la Cámara de Diputados designe a la presidenta sustituta, por lo que Blanca Cruz García, actual presidenta interina, puede continuar al frente del INE mientras no se concrete el nombramiento: “Hasta en tanto la Cámara no nombre sustituta, quien está como presidenta interina puede seguir ejerciendo sus funciones”.

Consideró que el funcionamiento del Instituto está garantizado y consideró que sería contraproducente designar, apresuradamente, a una nueva presidenta del INE sin el aval de todas las fuerzas políticas, pues llegaría a encabezar el organismo en medio de cuestionamientos.

“Para mí lo importante es el consenso, más allá del tiempo que tome”, enfatizó al ser consultado sobre la posibilidad de que el procedimiento se prolongue hasta un periodo extraordinario o, incluso, el siguiente periodo ordinario de sesiones.

Bolaños-Cacho Cué indicó que la secretaria técnica de la Jucopo mantiene conversaciones con los enlaces de los grupos parlamentarios para revisar el contenido de la convocatoria y encontrar una redacción que pueda unir a las distintas fuerzas políticas.

En otro tema, Raúl Bolaños-Cacho estimó que la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 difícilmente concluiría durante la madrugada, debido a que existen alrededor de mil 700 reservas presentadas por los grupos parlamentarios.

Dijo que su expectativa es que el debate continúe sin recesos hasta que se alcance la votación del presupuesto, aunque reconoció que la Jucopo podría modificar la ruta mediante algún acuerdo.

El legislador pidió mantener la civilidad durante la discusión y evitar que las diferencias políticas deriven en descalificaciones o situaciones de violencia. Señaló que desde las nueve de la mañana había mantenido comunicación con los coordinadores parlamentarios para preservar el orden en el pleno.

PAN exige comisión para indagar a Rocha y a Andy

| Por Claudia Arellano |

En respuesta a la propuesta de Morena de crear una comisión para investigar el presunto fraude electoral de 2006, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció que impulsará la creación de una Comisión Especial en la Cámara baja para investigar los presuntos vínculos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, con el narcotráfico, y los contratos otorgados a Amílcar Olán y a Andrés López Beltrán.

La diputada federal panista Paulina Rubio reprochó que Morena impulse una comisión para revisar hechos de hace dos décadas, mientras, dijo, evita promover investigaciones sobre problemas actuales, como los campos de exterminio localizados en distintas partes del país, los presuntos vínculos de funcionarios con el crimen organizado y las irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE).

20 Años de administración del INE investigará la ASF

Consideró que la iniciativa de Morena busca desviar la atención de los señalamientos de corrupción contra integrantes de la Cuarta Transformación y de las acusaciones relacionadas con la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei.

“No cabe duda de que son tan torpes para poder crear una cortina de humo e intenten que dejemos de hablar de que Guadalupe Taddei es de Morena”, sostuvo la legisladora.

El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez afirmó que la propuesta del guida y de su dirigencia refleja la intención de cambiar la conversación pública para evitar que se aborden los señalamientos de corrupción y presuntos vínculos de políticos morenistas con el narcotráfico.

En tanto, Jorge Triana Tena, vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, advirtió que su partido responderá a la iniciativa morenista con otra propuesta de comisión investigadora.

“Por ejemplo, pues que se investiguen los nexos de Rocha Moya con el narcotráfico, que se investiguen los contratos de Amílcar Olán y de Andy López Beltrán. Si están a favor de la transparencia, no tendrán inconveniente en que se aprueben también nuestras comisiones”, expresó.

A su vez, América Rangel Lorenzana, diputada local del PAN, acusó a Morena de privilegiar investigaciones sobre el pasado en lugar de atender los problemas actuales del país.

Señaló que debería concentrarse en garantizar la autonomía de las instituciones, evitar la intromisión gubernamental en los procesos electorales y ofrecer certeza a los ciudadanos.

También cuestionó al Gobierno federal por la crisis de medicamentos, la violencia, los señalamientos de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana y las reformas al Poder Judicial.