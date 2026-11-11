Coinciden en castigos, pero se culpan por crisis

El partido oficialista y el PRI coincidieron en exigir castigos por las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE), pero se enfrentaron por quién debe asumir la responsabilidad de la crisis del organismo.

El senador de Morena Óscar Cantón Zetina pidió cárcel para todos los responsables y señaló al expresidente del INE Lorenzo Córdova. En contraste, el dirigente priista, Alejandro Moreno Cárdenas, responsabilizó a Morena por lo ocurrido durante la gestión de Guadalupe Taddei y exigió investigar a consejeros, funcionarios y proveedores.

Cantón Zetina sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deben llegar hasta las últimas consecuencias, sin importar los cargos o filiaciones políticas de los involucrados. Planteó aplicar penas de cárcel, multas y resarcimiento de recursos, conforme a la ley.

El Tip: El diputado Ricardo Monreal descartó que la convocatoria para elegir al titular del INE se concrete el jueves.

El morenista rechazó que su partido tenga responsabilidad y defendió que Taddei no tenía vínculos partidistas. En cambio, cuestionó a Córdova por no haber intervenido ante la concentración de contratos de paquetería electoral en cuatro o cinco empresas, pese a reconocer la existencia de ese oligopolio.

“¿Por qué no rompió esa cadena que presuntamente llevaba una corrupción de por medio?”, cuestionó.

Por su parte, Moreno Cárdenas afirmó que el oficialismo debe asumir la responsabilidad política por la gestión de Taddei, a quien vinculó directamente con el partido. Advirtió que su renuncia no resuelve el problema y exigió investigar también a los consejeros que presuntamente participaron en contrataciones y nombramientos irregulares.

El priista anunció que mantendrá las denuncias ante la Fiscalía federal y promoverá investigaciones de la ASF. Además, acusó que el recorte presupuestal al INE busca debilitarlo y controlar las elecciones de 2027.

Ambos políticos coincidieron en que la próxima presidencia del organismo debe recaer en una persona independiente. Cantón Zetina pidió un perfil con solvencia moral, experiencia electoral y neutralidad; Moreno adelantó que el PRI no respaldará a candidatos subordinados a Morena.