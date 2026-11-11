Reconoce a Gabinete de Seguridad por resultados

“No hay como ellos en el mundo”: CSP de su equipo

La primera mandataria elogió al Gabinete de Seguridad por sus resultados, rechazó que exista un Estado de excepción y defendió operaciones contra criminales bajo el Estado de derecho

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Foto: Cuartoscuro
Por:
Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció al Gabinete de Seguridad por los resultados conseguidos por la paz del país y aseguró que no hay personas “en todo el mundo” como quienes conforman dicha agrupación interinstitucional.

Negó que en México exista un Estado de excepción, como, consideró, lo hubo en sexenios anteriores y sostuvo que no se repetirán: “Eso no puede volver a ocurrir en el país. Yo, la verdad, estoy agradecidísima con el Gabinete de Seguridad que elegí, porque no hay como ellos en todo el mundo. No en el país, en todo el mundo”.

Además, refirió que no hay un país, con la dimensión poblacional que tiene México y los problemas que aquí se enfrentan en materia de delincuencia organizada, que haya reducido sus homicidios a la mitad como ya lo hizo su gobierno.

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“Hablas de países a lo mejor de cinco millones de habitantes, seis millones, pero no es lo mismo tener 130 millones de habitantes, grupos delincuenciales como los que existen en México, y trabajar todos los días arriesgando sus vidas y defendiendo a la patria; además, porque son patriotas, con estos resultados. Entonces, es un equipo único, todos”, sostuvo.

Subrayó que las operaciones llevadas a cabo han sido con apego al Estado de derecho, bajo protocolos de investigación para dar con los criminales y aprehenderlos, en búsqueda de que haya cero impunidad en el país.

“Entonces buscamos cero impunidad, pero dentro de un marco jurídico, dentro del marco de la Constitución, de la Ley de Seguridad, de las características y las atribuciones que tiene la Guardia Nacional, la propia Secretaría de Seguridad.

“Cuando entramos, dimos más atribuciones a la Secretaría de Seguridad para hacer inteligencia e investigación, creamos un Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación en la Ley. Entonces, lo que hacemos está en el marco del Estado de derecho”, sostuvo.

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