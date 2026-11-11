Casi 50% de defunciones, por enfermedades crónicas

Las enfermedades del corazón, la diabetes y el cáncer provocaron casi una de cada dos muertes en México durante 2025. En conjunto, estos tres padecimientos cobraron la vida de 388 mil 342 personas, una cifra cercana a cinco veces el total de fallecimientos por accidentes y hechos violentos que documentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El más reciente informe de Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) revela que las principales causas de mortalidad mantuvieron su concentración en enfermedades crónicas, pese a que el número general de decesos disminuyó 3.4 por ciento respecto del año anterior.

A escala nacional, contabilizó 792 mil 187 defunciones, 27 mil 485 menos que en 2024. La tasa fue de 606 por cada 100 mil habitantes; los problemas relacionados con la salud representaron nueve de cada 10. Las afecciones cardiacas ocuparon el primer lugar, con 183 mil 141 víctimas; la diabetes mellitus, 109 mil 839, y los tumores malignos sumaron 95 mil 362.

Los padecimientos del corazón ocasionaron más del doble de los 80 mil 279 fallecimientos por accidentes, homicidios y suicidios. Entre las alteraciones cardiacas, las enfermedades isquémicas provocaron casi tres de cada cuatro decesos. Esta categoría comprende la reducción del flujo sanguíneo por obstrucciones parciales o totales de las arterias. Las afecciones hipertensivas representaron otro 15.7 por ciento, uno de cada seis casos.

De todas las personas que fallecieron por enfermedades del corazón, 75.9 por ciento tenía 65 años o más, mientras que ese grupo concentró 55.8 por ciento de las defunciones por tumores malignos.

Entre los mexicanos de 55 a 64 años, la diabetes constituyó la principal causa de fallecimiento, con 23 mil 116 casos, ligeramente por encima de los que ocasionaron las afecciones cardiacas. Los tumores malignos ocuparon el tercer lugar, con 19 mil 332 víctimas. Para la población de 65 años y más, los problemas del corazón provocaron 138 mil 992 decesos, casi el doble de los que registró la diabetes. El cáncer permaneció en la tercera posición, con 53 mil 253.