Acusan a Karla Souza y Diego Klein de burlarse de otro actor en plena obra de teatro | VIDEO

Karla Souza y Diego Klein se encuentran en el ojo del huracán ahora que se hizo viral un video en redes sociales donde acusan a ambos de haberse comportado de manera equivocada mientras eran parte del público en una obra de teatro en la CDMX.

Acusan a Karla Souza y Diego Klein de burlarse de un actor en obra de teatro

Fue el actor Marcos Radosh, del monólogo El Show Debe Continuar, quien denunció lo ocurrido con Diego Klein y Karla Souza en una función reciente. El histrión tocó el tema durante su programa web Las mamás presentan, donde señaló a los famosos por estar hablando fuerte e interrumpiendo la experiencia para el resto del público presente en la función.

Con el personaje del podcast, el actor comentó: “Tuve la oportunidad de ir a ver el monólogo y nada más se escuchaba bullicio. En la parte de atrás se escuchaban personas, hablaban y se reían”, comenzó a relatar.

“Te das cuenta cuando alguien se está burlando porque se ríe en momentos que no va. ¡Resulta que era Karla Souza! [...] La persona al lado de ella... ¡Diego Klein!“, destapó al mostrar también las imágenes donde si bien no hay audio, sí se puede ver a las celebridades conviviendo y charlando.

En ese sentido, cuestionó dirigiéndose a Diego “tú como gente de teatro, ¿Cómo estás riéndote y burlándote con Karla Souza? A mi se me caería la cara de vergüenza. Es una maleducada", agregó con un poco de humor al final.

Asimismo, en su video de TikTok pusieron como descripción “aparece nueva Lady, Lady Teatro”, por lo que habría ocurrido en la presentación de uno de los integrantes del programa.

Los comentarios no se hicieron a esperar en redes sociales y criticaron a las estrellas mexicanas por su actitud, al señalar que no era correcto interrumpir de ese modo el trabajo de uno de sus compañeros de carrera.

Te dejamos algunos de los comentarios en redes sociales por lo ocurrido: