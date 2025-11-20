Stephany Abasali es la nueva figura de la belleza latinoamericana que acapara reflectores como la actual Miss Venezuela y representante de su país en el certamen Miss Universo 2025.

Con apenas 25 años, esta joven economista ha demostrado que su corona la tiene más que merecida y que es una mujer con aspiraciones que van más allá de lo estético. Aquí te contamos quién es la modelo.

¿Quién es Stephany Abasali, Miss Venezuela 2025?

Stephany Abasali, Miss Venezuela 2025, es una joven que nació en Puerto Ordaz, estado Bolívar, el 26 de julio de 2000. Proviene de una familia de raíces multiculturales pues su padre, Tony Abasali, es de origen sirio, mientras que su madre, Yanet Nasser, es libanesa.

La reina de belleza creció entre Venezuela y Melbourne, Australia, lo que le otorgó una visión amplia del mundo desde muy joven. Actualmente estudia Economía en la Florida International University.

En diciembre del año 2024, Stephany Abasali conquistó la corona de Miss Universo Venezuela tras imponerse a 22 candidatas, representando al estado Anzoátegui, lo que la convirtió en la segunda mujer de dicha entidad en ganar este título en más de seis décadas. Desde el principio fue considerada una de las favoritas por su porte, elegancia y preparación académica.

Durante su participación en Miss Universo 2025, edición que está siendo celebrada en Tailandia, Stephany ha deslumbrado en varias etapas del certamen. En la gala de presentación, lució un vestido rojo de satén del diseñador Michael Cinco, y en la pasarela en traje de baño, caminó en un bikini negro.

Además, en la fase preliminar de traje de gala, Miss Venezuela 2025 sorprendió con un vestido en tonos azules diseñado por Leo Almodal. Su confianza durante los desfiles la ha convertido también en una de las favoritas para coronarse como la mujer más bella del universo.

También es una amante de los animales. En sus redes sociales suele compartir momentos con su gato llamado Waldorf.

Miss Venezuela 2025 acumula 584 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram y las interacciones de sus publicaciones alcanzan hasta 180 mil Me Gusta.

¿Cuántas Coronas de Miss Universo ha ganado Venezuela?

Venezuela ha ganado 7 coronas de Miss Universo en toda la historia del certamen. Estas son:

Maritza Sayalero en 1979 Irene Sáez en 1981 Bárbara Palacios en 1986 Alicia Machado en 1996 Dayana Mendoza en 2008 Stefanía Fernández en 2009 Gabriela Isler en 2013

En este país este certamen de belleza es sumamente importante y para Stephany Abasali es un orgullo representar a su país.