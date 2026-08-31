John Galliano cancela exposición en el MET por comentarios antisemitas y racistas

El diseñador de modas John Galliano sorprendió a sus seguidores con un comunicado publicado en sus redes sociales, pues informó que la exposición en el Museo Metropolitano de Arte (MET, por sus siglas en inglés) fue cancelada.

El MET; que se encuentra ubicado en la quinta avenida de Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, sería el lugar en el que se presentaría la onra de John Galliano para abrir la MET Gala del próximo año.

De acuerdo con el comunicado del diseñador británico, decidió que lo mejor era no realizar la exposición en este momento, pues no quiere que el debate que lo rodea ponfa al recinto “en una posición difícil”.

John Galliano explica por qué canceló la exposición en el MET

En su comunicado, el diseñador expresó el agradecimiento que tiene hacia el MET y “en particular a Max Hollein, Andrew Bolton y Anna Wintour”, por proponer una exposición dedicada a su obra, trayectoria y creatividad.

“Después de mucha reflexión y discusión con todos los involucrados, he decidido, con gran tristeza, que lo mejor es que la exposición no se lleve a cabo en este momento” apuntó Galliano.

Sostuvo que es “plenamente responsable del dolor causado por mis palabras en el pasado, en particular del daño que causé a las comunidades judía y asiática”, y aseguró que lo lamenta profundamente.

El diseñador precisó que no quiere que el debate que existe sobre su persona “desvíe la atención del extraordinario trabajo del Costume Institute”, y reconoció que una exposición con su obra podría ser “dolorosa para algunos”.

Para concluir, expresó su agradecimiento a las personas que lo han “guiado, apoyado y acompañado durante estos quince años de sobriedad y recuperación del alcoholismo y la adicción”.

Controversia sobre John Galliano

El diseñador británico fue detenido en febrero del 2011 en París debido a una serie de insultos antisemitas que hizo a una pareja que se encontraba en un café, por lo que incluso la casa de diseño Dior lo suspendió de sus funciones.

Galliano fue sometido a un control de alcoholemia en una comisaría, al cual dio positivo al tener una tasa de alcohol en sangre de 1.01 miligramos, por lo que fue acusado de un delito de violencia menor e insultos antisemitas y racistas.

Ante esto, Dior expresó su política de tolerancia cero hacia cualquier palabra antisemita o racista, por lo que suspendieron las funciones del diseñador en espera de los resultados de la investigación.

According to a report by The New York Times, the Metropolitan Museum of Art is facing growing pressure over plans to honor designer John Galliano with a nine-month exhibition, more than a decade after he was convicted in France over antisemitic outbursts.



Jewish leaders, donors… pic.twitter.com/8PQTkJ6B7Y — ILTV Israel News (@ILTVNews) August 30, 2026

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