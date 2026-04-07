Anna Wintour y Meryl Streep posan juntas en la portada de Vogue

Anna Wintour y Meryl Streep son las protagonistas de la nueva portada de la revista Vogue, una de los medios de moda y estilo de vida más importantes a nivel internacional. En momento viene con motivo del estreno de El diablo vista la moda 2.

En la portada de Vogue podemos ver a Anna Wintour, quién por décadas fue la jefa de redacción de la revista antes mencionada; aparece en compañía de Meryl Streep, icónica actriz que en El Diablo Viste a la Moda interpreta a Miranda Priestly.

En la imagen principal, podemos ver a Meryl vestida con un power suit de color azul marino, con unos tacones de punta neutros y una camisa color hueso de una tela fresca y con algunos botones sueltos. Combina el atuendo con el cabello corto que lleva cuando es ‘Miranda’ y unos lentes de sol.

Por su parte, Anna lleva una falda roja tableada junto con un suéter con detalles negros en los hombros y un collar maximalista. Combina el look con unos tacones abiertos de serpiente y unas gafas oscuras.

“¿Qué pasa cuando pones a Meryl Streep y Anna Wintour, las dos Mirandas, por así decirlo, en una habitación juntas? Una amplia conversación sobre moda, familia, amistad, y sí, la próxima secuela de El diablo viste a la moda”, describe la revista en sus redes sociales junto a la portada.

El personaje de ficción es jefa de redacción de la revista Runway y a pesar de los cambios de nombre, es conocido de manera pública que la historia hace referencia directa a cómo es trabajar con la artista británica en una de las revistas de moda más importantes.

En el pasado, Anna ha reconocido que la cinta original es “muy entretenida” y le gustó mucho la actuación de Meryl. También reconoció que la película sí muestra con realismo lo que vive una editora de revista de moda. “Al final tenía mucho humor, mucha inteligencia, tenía a Meryl Streep. Quiero decir, estaba Emily Blunt. Todos estuvieron increíbles. Y al final, pensé que fue un retrato justo”.

En su entrevista para Vogue, Meryl Streep reflexionó sobre su regreso al papel y la importancia de considerar la figura de Anna Wintour para su construcción: "En términos de Miranda, y volviendo a ese personaje 20 años después, pensé en Anna, y traté de imaginar lo que era llevar su responsabilidad y estar tan interesada en el mundo y curiosa como debe de serlo".