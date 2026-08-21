E-Commerce y Moda: Fashion Digital Talks reúne a la industria

Fashion Digital Talks realizará su novena edición los días 7 y 8 de octubre de 2026 en la Ciudad de México, bajo el eje “Moda sin fronteras”, con una convocatoria de más de 2,000 profesionales de la industria y una agenda enfocada en la transformación del retail, el comercio electrónico, la tecnología y los nuevos hábitos de consumo. El encuentro tendrá sede presencial en el Club France y formato híbrido, con conferencias, talleres, paneles, mesas de diálogo, networking y contenido on demand, con el objetivo de reunir a directivos de moda, responsables de eCommerce, líderes de marketing, emprendedores, startups y tomadores de decisiones alrededor de las oportunidades que abre la digitalización del sector.

El potencial del mercado mexicano respalda el interés empresarial en estas áreas: de acuerdo con el Estudio de Venta Online 2026 de la Asociación Mexicana de Venta Online, el valor del eCommerce retail en México alcanzó 941 mil millones de pesos durante 2025, un crecimiento de 19.2 por ciento anual, mientras que el canal digital ya representa 17.7 por ciento de las ventas minoristas. Dentro de este avance, moda, belleza y cuidado personal se mantienen entre las categorías con mayor participación en las compras digitales de los consumidores mexicanos, lo que coloca al sector frente a un escenario de expansión en el que las marcas deben combinar canales físicos y digitales, fortalecer sus estrategias de datos, mejorar la experiencia de compra y ampliar su capacidad para atender mercados nacionales e internacionales.

La agenda de Fashion Digital Talks estará orientada a los principales retos comerciales y tecnológicos que enfrenta la industria, con temas como el comercio transfronterizo y la posibilidad de vender globalmente con mayor eficiencia operativa, el uso de First-Party Data como activo estratégico del nuevo retail, la evolución de la experiencia de compra del probador físico al eCommerce, la relación entre creatividad e inteligencia artificial, la aplicación de IA para generar resultados comerciales y mejorar márgenes, así como la capacidad de las marcas para cumplir su promesa de servicio durante toda la experiencia del consumidor. El programa contará con la participación de empresas y marcas como Steve Madden, Reebok, Paruno, Grupo Axo, Skims y Salomon, además de compañías tecnológicas como Blip, Lievant, LeadIn, Infracommerce, Revie y Platica. Con una combinación de contenido especializado, casos de negocio, herramientas tecnológicas y espacios para generar alianzas, el encuentro busca consolidarse como un punto de conexión para empresas de moda, retailers, diseñadores, especialistas en marketing, compañías tecnológicas y ejecutivos que participan en la transformación del sector. Las inscripciones ya se encuentran abiertas para profesionales, marcas y patrocinadores interesados en participar en una agenda que coloca al eCommerce, la Inteligencia Artificial, los datos, la omnicanalidad y la expansión internacional como elementos centrales para la evolución del negocio de la moda en México

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y Latinoamérica.

Convenio Oxxo y GAM. La cadena de tiendas Oxxo, que dirige Carlos Arroyo Rico, y la alcaldía Gustavo A. Madero, inauguraron la exposición fotográfica temporal sobre los casi 50 años de trayectoria de la empresa en el país. Ubicada en el vestíbulo de la Dirección General de Desarrollo Económico de la demarcación, la muestra reúne 20 imágenes que documentan desde la apertura de su primera sucursal, en 1978, hasta la consolidación de servicios y la incorporación de tecnología en sus establecimientos. El recorrido documenta también la agenda de colaboración con las autoridades locales, donde destacan los convenios de videovigilancia, la inclusión de botones de pánico y la integración de más de 1,500 establecimientos en la CDMX como refugios temporales dentro del programa Espacios Seguros. La exhibición permanecerá abierta en la colonia Lindavista para mostrar la evolución del grupo dentro de la comunidad.

Voz en off. Jairo Mora Bendeck asumió cargo de nuevo General Manager de BIC México, con más de 25 años de experiencia en industrias de consumo masivo y una trayectoria de liderazgo en equipos multidisciplinarios y estrategias de negocio en más de 20 países de América Latina, entre ellos Colombia, Brasil, México, Centroamérica, Argentina, Chile y Puerto Rico. Desde su incorporación a BIC ha enfocado su gestión en fortalecer la integración de los equipos, la colaboración y la ejecución del negocio, con una visión orientada a acelerar el crecimiento sostenible de la compañía en México, considerado uno de sus mercados estratégicos en la región por la fortaleza de sus marcas y el liderazgo de sus categorías. Su experiencia incluye el desarrollo de operaciones directas e indirectas bajo modelos omnicanal, así como especialización en Revenue Growth Management, comercio electrónico, transformación organizacional y categorías de cuidado personal, alimentos y bebidas, conocimientos que ahora se incorporan a la estrategia de BIC México para fortalecer sus capacidades, identificar nuevas oportunidades de negocio y consolidar una operación con mayor agilidad, coordinación y perspectiva de largo plazo…