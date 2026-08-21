El acompañante de Melesio

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La detención de Fausto Corrales es importante, porque es quizá la única persona que pudiera dar pormenores de lo sucedido el día en que secuestraron a El Mayo Zambada y asesinaron a Melesio Cuén.

Lo cuestionable es por qué tardaron tanto tiempo en detenerlo cuando había evidencias de que había tergiversado los hechos, y que, hasta donde se sabe, estaba localizable.

Como fuere, ya está declarando y le han impuesto prisión preventiva. El juez se ha adelantado a decir que todo será en privado, por cuestiones, una vez más, de seguridad nacional. Esta interpretación le ha servido al gobierno para evitar rendir cuentas. llevando a cabo un muy inquietante proceso de opacidad informativa, lo cual le sirve para no rendir cuentas en asuntos de primera importancia.

Fausto Corrales acompañó a Melesio Cuén, según las versiones más acabadas, después de que Cuén le pidió al padre de Fausto, por cierto, diputado, que lo acompañara, porque iba a ir a una reunión muy importante “con abogados”. Todas las informaciones coinciden en que no era su chofer, era una persona de confianza y cercana familiarmente.

El resto de la historia es un enigma. Lo que se ha conocido de lo que pasó el día del secuestro de El Mayo ha sido por la multicitada carta de Zambada, y por extraordinarios trabajos periodísticos de investigación.

Lo que queda claro es que llevaron al narcotraficante a una celada, para lo cual utilizaron a Melesio Cuén y todo indica al entonces gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, quien asegura que no estuvo presente, pero no ha negado tajantemente que haya sido convocado. La carta de El Mayo es clara y contundente respecto a que Rocha fue parte de la operación para que fuera al rancho, era evidente que se conocían.

Zambada era quien iba a intentar que se entendieran “dos viejos amigos” enfrentados por diferencias políticas, las cuales tenían que ver con una institución estratégica por muchos motivos para los políticos: la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

La fiscalía del estado dio una versión sobre la muerte de Melesio Cuén con base en un presunto asalto en una gasolinera. Presentó videos de lo sucedido, para que pocos días después la FGR desmintiera tajantemente la versión. El hecho provocó la salida de la fiscal sin que pasara nada más.

El gobernador simplemente pasó la página y la fiscal no fue ni siquiera llamada a que diera una explicación del porqué había llegado a esta versión. Se asegura que Fausto Corrales tuvo que ver con todo ello, lo cual debió ser entonces motivo para que desde ese momento fuera detenido; sin embargo, no fue así, más bien entramos en esos singulares terrenos de la política mexicana del “no pasa nada”.

¿Por qué dejaron que Fausto en medio de todo lo que pasó en el rancho lo dejaran ir, y más cuando Melesio, se asegura por buenas fuentes, ya iba herido? Las investigaciones oficiales, las cuales para variar están bajo resguardo, no se conocen. Las investigaciones periodísticas plantean la posibilidad de que Correa haya sido amenazado junto con su familia, para obligarlo a dar esta versión.

¿Por qué si la versión de la fiscalía local había sido tajantemente desmentida no se le detuvo desde aquel momento siendo que era el único testigo a la mano que pudiera informar de lo que había sucedido? Podría ser que no conozcamos más de lo que hoy medio se sabe.

Podría estarse buscando también una salida para el gobernador con licencia como si no hubiera tenido nada que ver en aquello, en lo cual era el centro.

Podrán salvarlo de ésta, pero de todas las acusaciones en su contra por su relación con el narcotráfico, con base en la decisión de un Gran Jurado de Brooklyn, no se ve por dónde pueda zafarse. Pero ya se sabe que tiene de su lado la maquinaria interna.

RESQUICIOS.

Dice la Presidenta que no ha recibido respuesta la carta de Andrés Manuel, Andy, López Beltrán al presidente Trump. Como dijo don Teofilito, no la ha recibido ni la recibirá.