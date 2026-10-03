• Posición en la OEA

Y fue la Organización de Estados Americanos (OEA) la que ayer avaló, por unanimidad, una resolución que llama al gobierno de Daniel Ortega a celebrar elecciones libres y restablecer las libertades civiles, aunque Alejandro Encinas, embajador de México ante la OEA, desmarcó al país de una parte de la proposición al considerar que el problema de Nicaragua no representa una amenaza a la paz regional. “México… no acompaña la resolución que se nos presenta particularmente y con lo que respecta a la vinculación de la situación política y de egresos de Nicaragua como un riesgo amenaza a la paz y a la seguridad en el hemisferio”. Indicó que México está dispuesto a participar constructivamente en los esfuerzos sobre el caso del país centroamericano “pero no podemos acompañar la adopción de una resolución que podría contribuir a transformar una situación política de derechos humanos en una cuestión de seguridad regional y abrir un proceso cuyo alcance y posibles consecuencias no están suficientemente delimitados”. Ahí el posicionamiento.

• Delfina Gómez, del informe al territorio

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Con la novedad de que, después de entregar al Congreso local su Tercer Informe, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, hará, como se dice ahora, mucho territorio. A partir de la próxima semana, nos adelantan, acudirá a cuatro regiones: Donato Guerra, Chicoloapan, Cuautitlán Izcalli y San Felipe del Progreso a dar cuenta de los resultados alcanzados, pero también de obras por venir: bacheo y repavimentación, conclusión de la Línea 3 del Mexicable y la construcción de las líneas 5, 6, 7 y 8 del Mexibús; además, 23 obras de alto impacto social, con una inversión de 755 millones de pesos, cuatro nuevas universidades y nueve planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. En salud, la Clínica de Salud Bienestar Contigo contempla 20 unidades y un padrón inicial de 300 mil mujeres, además del fortalecimiento de Ciudad Mujeres y Centros Colibrí para menores en situación de calle. En seguridad, la estrategia combina modernización, infraestructura y presencia territorial, con nuevos sistemas y un cuartel para 500 policías en Texcaltitlán. Pendientes.

• Reflectores naranjas

Y el que sigue apareciendo en actos del partido Movimiento Ciudadano es Aurelio Nuño quien fuera secretario de Educación Pública en el sexenio de Enrique Peña Nieto. No son pocos los personajes que fueron relevantes en esa administración los que están hallando reflector en el partido creado por Dante Delgado que actualmente es dirigido por Jorge Álvarez Máynez. De acuerdo con publicaciones hechas en redes, Nuño fue ponente del foro “Educación para la Libertad”, convocado por Fernando García Cuevas, coordinador nacional de Trabajadores y Productores del partido naranja. Según se informó, reunió a diversos liderazgos para analizar las dinámicas actuales del sistema educativo. Nos piden no perder de vista que los de MC deberán entrar en los próximos meses en la dinámica de elegir candidatos a gubernaturas y a diputaciones, lo que puede representar la ocasión para que personajes como Aurelio se pongan de lleno los tenis fosfo-fosfo.

• Denuncia Alito a consejeros en EU

Y fue Alejandro Moreno, dirigente nacional de PRI, el que acudió de nuevo a Estados Unidos a denunciar a funcionarios mexicanos. Esta vez fueron consejeros del Instituto Nacional Electoral de quienes se quejó allá. “Personalmente denuncié ante del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos la actuación de las y los consejeros del INE, Arturo Castillo, Rita Bell López y Frida Dennise Gómez”, refirió ayer en un mensaje en el que también indicó que solicitó que “se revise su actuación porque consideramos que determinadas decisiones están afectando la libertad de expresión y han vulnerado principios fundamentales en la democracia mexicana”. Es sabido que el líder del Revolucionario Institucional rechaza que se le haya impedido a su instituto político referirse a Morena con calificativos como “narcopartido” y otros sinónimos. Nos comentan que no queda claro qué tipo de efecto podría tener la referida denuncia, aunque el dirigente tricolor no ha dejado pasar la oportunidad de mencionar el caso de Roger Mariaca, fiscal de Bolivia detenido tras señalamientos de la Justicia de EU. Qué tal.

• Bugarín en el consulado de EU

Y hablando de temas que atañen a México y a Estados Unidos, nos cuentan que Jasmine Bugarin, quien fue designada por Morena como su coordinadora de la defensa de la transformación en Nayarit —lo que a la postre le permitirá convertiste en candidata al gobierno de esa entidad—, la que apareció para informar que ya comenzó los trámites para tratar de desprenderse de la nacionalidad estadounidense y quedarse solo con la mexicana para que no haya problema alguno al concretar su postulación. “Voy saliendo del consulado americano en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco… Acudí para iniciar el trámite de renuncia a la ciudadanía estadounidense. Para mí, esta decisión va más allá de un trámite jurídico, responde a mis convicciones y a mi lealtad con México. México es mi patria y Nayarit mi compromiso y la razón de mi servicio público. Les seguiré contando cómo va avanzando este proceso”, refirió la legisladora con licencia por el Partido Verde Ecologista de México. Ahí el dato.

• La caída del Capitán Sol

Más que relevante, nos comentan, la captura que realizó la Secretaría de Marina —en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana—, de Miguel Ángel N, mejor conocido como El Capitán Sol, identificado como pieza fundamental en la trama de huachicol fiscal que afloró el sexenio pasado y en la que participaban los exmarinos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. Llama la atención que fue la propia dependencia encabezada por el almirante Raymundo Morales, la que ayer encabezó este golpe. “Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional… se realizó la detención de Miguel Ángel N, quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos”, refirió ayer, poco antes de las seis de la mañana. Quienes conocen del caso nos hacen ver que El Capitán Sol tiene en la trama de huachicol un rol más importante que el de los hermanos Farías. Pendientes.