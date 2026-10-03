Denuncia Alito a consejeros en EU

Y fue Alejandro Moreno, dirigente nacional de PRI, el que acudió de nuevo a Estados Unidos a denunciar a funcionarios mexicanos. Esta vez fueron consejeros del Instituto Nacional Electoral de quienes se quejó allá. “Personalmente denuncié ante del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos la actuación de las y los consejeros del INE, Arturo Castillo, Rita Bell López y Frida Dennise Gómez”, refirió ayer en un mensaje en el que también indicó que solicitó que “se revise su actuación porque consideramos que determinadas decisiones están afectando la libertad de expresión y han vulnerado principios fundamentales en la democracia mexicana”. Es sabido que el líder del Revolucionario Institucional rechaza que se le haya impedido a su instituto político referirse a Morena con calificativos como “narcopartido” y otros sinónimos. Nos comentan que no queda claro qué tipo de efecto podría tener la referida denuncia, aunque el dirigente tricolor no ha dejado pasar la oportunidad de mencionar el caso de Roger Mariaca, fiscal de Bolivia detenido tras señalamientos de la Justicia de EU. Qué tal.

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