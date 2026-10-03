Coordinadores de la Cuarta Transformación

Pedro Sánchez Rodríguez. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Las últimas semanas pusieron a prueba los equilibrios de Morena y su coalición con el Verde y el PT. Elegir a los 17 coordinadores estatales rumbo a las gubernaturas de 2027 obligó a repartir posiciones entre aliados, gobernadores y grupos internos.

Cada designación dejó un ganador y varios desplazados. Morena cerró su proceso, pero todavía necesita que quienes perdieron ayuden a ganar la elección.

El PT no da por cerrada la selección. Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, sostiene que el acuerdo era elegir primero a los perfiles de Morena y después compararlos con las propuestas petistas y del Verde para definir quién encabezaría la alianza. Mantiene que Geovanna Bañuelos en Zacatecas, Christian Agúndez en Baja California Sur, Raúl Morón en Michoacán, Joel Padilla en Colima y Victoriano Wences en Guerrero, tienen altos números incluso mayores que los coordinadores de Morena. Al reclamar nuevas mediciones, busca modificar decisiones que Morena considera resueltas.

El acuerdo tampoco es uniforme. Según Sandoval, los tres partidos coinciden en Aguascalientes, Querétaro y Sinaloa. Morena y el Verde respaldan las coordinaciones de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, sin el aval del PT. Campeche, Colima y San Luis Potosí tuvieron designaciones de Morena sin sus aliados.

En San Luis Potosí Morena eligió a Elí Cervantes frente al proyecto de Ricardo Gallardo, que impulsa a su esposa, Ruth González, desde el Verde. La regla morenista contra las sucesiones familiares impide acompañar. El PT perdió su principal propuesta: Gerardo Sánchez Zumaya se retiró por motivos personales, aunque Sandoval atribuye su salida al bloqueo de cuentas propias y familiares.

Con todo y polémicas, el Verde parece ser el gran ganador de este proceso. Colocó a Jasmine Bugarín en Nayarit y a Manuel Cota en Baja California Sur; en Quintana Roo avanzó Gino Segura, morenista vinculado a su grupo político. Su peso para completar mayorías calificadas le permite negociar, pero ahora busca convertir esa influencia legislativa en gobiernos propios. Para Morena, conservar Nayarit y Baja California Sur dentro de la coalición podría significar entregar a su aliado más poder que hoy ejerce directamente.

En Nayarit, Héctor Santana ganó la encuesta, pero el ajuste de paridad favoreció a Bugarín. El PT cuestionó su nacimiento en Estados Unidos y su doble nacionalidad. Morena y el Verde respondieron que es mexicana por nacimiento y que formalizó ante la SRE su renuncia a la fidelidad a otro Estado, certificada nuevamente en 2024. La polémica obligó a ambos partidos a defender una designación que desplazó al ganador de la medición.

Dentro de Morena también se pisaron callos. Andrea Chávez, respaldada por Adán Augusto López, perdió Chihuahua frente a Cruz Pérez Cuéllar, mientras el PT todavía la impulsa. En Sonora, Alfonso Durazo conservó influencia con Lorenia Valles; en Zacatecas, Verónica Díaz mantuvo al grupo de los Monreal.

Todo este jaloneo, es tan sólo para seleccionar a quienes serán los coordinadores que competirán por la elección de gobernadores, falta todavía definir los diputados y los presidentes municipales en donde se antoja que habrá mayores disputas y que puede ser utilizado para tranquilizar la inconformidad de la coalición. De ahí la lógica de generar este tipo de definiciones con un tiempo amplio previo a las elecciones, para dar tiempo para hacer operaciones cicatriz, enfriar los ánimos y generar soluciones a disputas con la finalidad de mitigar los impactos en los resultados electorales.

Una vez que se definan las personas que competirán, lo que sigue, es el reto electoral. Morena ya gobierna 12 de las 17 entidades; el Verde, otra. Tiene mucho territorio que defender y sólo cuatro gobiernos opositores por conquistar. Si cede Nayarit y Baja California Sur al Verde, deberá compensar esas transferencias con nuevas victorias para crecer como partido. Es decir existe un escenario en el que el bloque puede conservar sus gobiernos y Morena termine con menos estados que ahora.

Aguascalientes y Querétaro siguen cuesta arriba, las encuestas colocan al PAN alrededor de 45%, frente a 34% y 32% de Morena. En Chihuahua, la medición de septiembre favorece a Marco Bonilla frente a Cruz Pérez Cuéllar, aunque Morena aventaja al PAN por partido. Nuevo León, parecería perdido para Morena que deberá enfrentarse a MC y al PRI/PAN.

Para Morena, la unidad tiene un costo, pero la división también. Ceder gobiernos al Verde puede preservar la alianza y reducir su territorio propio; romper con el PT o desmovilizar a sus grupos puede entregar elecciones a la oposición o poner en riesgo las mayorías calificadas en el Congreso. El Verde ya ganó posiciones, pero falta el PT. Habrá que ver cuáles son los acuerdos a los cuales se lleguen y vigilar cómo resolverá la coalición el esquema para garantizar la mayoría calificada en el Congreso.