Posición en la OEA

Y fue la Organización de Estados Americanos (OEA) la que ayer avaló, por unanimidad, una resolución que llama al gobierno de Daniel Ortega a celebrar elecciones libres y restablecer las libertades civiles, aunque Alejandro Encinas, embajador de México ante la OEA, desmarcó al país de una parte de la proposición al considerar que el problema de Nicaragua no representa una amenaza a la paz regional. “México… no acompaña la resolución que se nos presenta particularmente y con lo que respecta a la vinculación de la situación política y de egresos de Nicaragua como un riesgo amenaza a la paz y a la seguridad en el hemisferio”. Indicó que México está dispuesto a participar constructivamente en los esfuerzos sobre el caso del país centroamericano “pero no podemos acompañar la adopción de una resolución que podría contribuir a transformar una situación política de derechos humanos en una cuestión de seguridad regional y abrir un proceso cuyo alcance y posibles consecuencias no están suficientemente delimitados”. Ahí el posicionamiento.