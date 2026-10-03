Reflectores naranjas

Y el que sigue apareciendo en actos del partido Movimiento Ciudadano es Aurelio Nuño quien fuera secretario de Educación Pública en el sexenio de Enrique Peña Nieto. No son pocos los personajes que fueron relevantes en esa administración los que están hallando reflector en el partido creado por Dante Delgado que actualmente es dirigido por Jorge Álvarez Máynez. De acuerdo con publicaciones hechas en redes, Nuño fue ponente del foro “Educación para la Libertad”, convocado por Fernando García Cuevas, coordinador nacional de Trabajadores y Productores del partido naranja. Según se informó, reunió a diversos liderazgos para analizar las dinámicas actuales del sistema educativo. Nos piden no perder de vista que los de MC deberán entrar en los próximos meses en la dinámica de elegir candidatos a gubernaturas y a diputaciones, lo que puede representar la ocasión para que personajes como Aurelio se pongan de lleno los tenis fosfo-fosfo.

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