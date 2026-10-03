La caída del Capitán Sol

Más que relevante, nos comentan, la captura que realizó la Secretaría de Marina —en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana—, de Miguel Ángel N, mejor conocido como El Capitán Sol, identificado como pieza fundamental en la trama de huachicol fiscal que afloró el sexenio pasado y en la que participaban los exmarinos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. Llama la atención que fue la propia dependencia encabezada por el almirante Raymundo Morales, la que ayer encabezó este golpe. “Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional… se realizó la detención de Miguel Ángel N, quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos”, refirió ayer, poco antes de las seis de la mañana. Quienes conocen del caso nos hacen ver que El Capitán Sol tiene en la trama de huachicol un rol más importante que el de los hermanos Farías. Pendientes.

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