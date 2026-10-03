IMSS separa a 2 directivos por la muerte de bebés

Zoé Robledo, director general del IMSS, ayer, al mostrar su solidaridad con los deudos de los recién nacidos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció la separación del director del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente y del jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, luego de la muerte de tres recién nacidos en ese hospital de Guadalajara.

La institución dijo que la medida forma parte de cuatro acciones implementadas tras los fallecimientos, mismos que derivaron en una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por familiares de los bebés.

Como parte de las medidas, el IMSS realizará una auditoría clínica independiente, con la participación de especialistas externos al instituto en neonatología, infectología y epidemiología.

El Tip: La FGR investiga formalmente la muerte de los tres recién nacidos ocurrida entre junio y agosto en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del nosocomio de Jalisco.

De acuerdo con el organismo, la revisión buscará responder tres preguntas centrales: si hubo una infección asociada con la atención médica; si ésta causó o contribuyó a la muerte de los recién nacidos, y si se presentaron fallas que pudieron evitarse.

El IMSS informó que analizará los microorganismos relacionados con los fallecimientos para determinar su origen y establecer si existe algún vínculo.

La decisión fue anunciada por el director general del IMSS, Zoé Robledo, quien informó que se realizará una auditoría clínica colegiada independiente para determinar qué ocurrió en cada uno de los casos y si existieron fallas que pudieron evitarse.

El anuncio ocurre luego de que se diera a conocer la muerte de tres recién nacidos y de que sus familias presentaran denuncias ante la FGR. Sin embargo, la institución informó posteriormente que, durante el año, seis bebés fallecidos tuvieron una infección hospitalaria entre las causas de muerte.

Robledo señaló que el hospital ha registrado durante 2026 diversos brotes de infecciones hospitalarias y que, entre los microorganismos identificados, se encuentran la bacteria Klebsiella pneumoniae y el hongo Candida albicans.