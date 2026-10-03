Bugarín en el consulado de EU

Y hablando de temas que atañen a México y a Estados Unidos, nos cuentan que Jasmine Bugarin, quien fue designada por Morena como su coordinadora de la defensa de la transformación en Nayarit —lo que a la postre le permitirá convertiste en candidata al gobierno de esa entidad—, la que apareció para informar que ya comenzó los trámites para tratar de desprenderse de la nacionalidad estadounidense y quedarse solo con la mexicana para que no haya problema alguno al concretar su postulación. “Voy saliendo del consulado americano en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco… Acudí para iniciar el trámite de renuncia a la ciudadanía estadounidense. Para mí, esta decisión va más allá de un trámite jurídico, responde a mis convicciones y a mi lealtad con México. México es mi patria y Nayarit mi compromiso y la razón de mi servicio público. Les seguiré contando cómo va avanzando este proceso”, refirió la legisladora con licencia por el Partido Verde Ecologista de México. Ahí el dato.