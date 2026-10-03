Delfina Gómez, del informe al territorio

Con la novedad de que, después de entregar al Congreso local su Tercer Informe, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, hará, como se dice ahora, mucho territorio. A partir de la próxima semana, nos adelantan, acudirá a cuatro regiones: Donato Guerra, Chicoloapan, Cuautitlán Izcalli y San Felipe del Progreso a dar cuenta de los resultados alcanzados, pero también de obras por venir: bacheo y repavimentación, conclusión de la Línea 3 del Mexicable y la construcción de las líneas 5, 6, 7 y 8 del Mexibús; además, 23 obras de alto impacto social, con una inversión de 755 millones de pesos, cuatro nuevas universidades y nueve planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. En salud, la Clínica de Salud Bienestar Contigo contempla 20 unidades y un padrón inicial de 300 mil mujeres, además del fortalecimiento de Ciudad Mujeres y Centros Colibrí para menores en situación de calle. En seguridad, la estrategia combina modernización, infraestructura y presencia territorial, con nuevos sistemas y un cuartel para 500 policías en Texcaltitlán. Pendientes.

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