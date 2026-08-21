• Sin tanto ruido dan resultados

Se notan los esfuerzos que han hecho funcionarios clave del Gobierno de México, la secretaria de Energía, Luz Elena González —y su equipo, los recién llegados Andrea González, de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, y el director de Pemex, Juan Carlos Carpio—, también en colaboración con el titular de Profeco, Iván Escalante, para mantener el precio del combustible, un desafío nada fácil en tiempos de agitación internacional que han puesto en jaque el suministro de petróleo. Muestra de ello fue la reunión que sostuvieron ayer miembros del Gabinete con representantes de la industria gasolinera, quienes reconocieron la apertura de las autoridades federales para tener mesas de trabajo y lograr la contención de estas tarifas de manera consensuada. Así que, nos dicen, van varias estrellitas a quienes condujeron sin ruido, pero con efectividad las reuniones que llevaron al acuerdo que, ya nos adelantan, prevé mantener la gasolina regular en 24 pesos por litro y el diésel a 27, al menos durante los próximos seis meses, un plan que, señalan, ya está prácticamente listo para recibir la rúbrica de la Presidenta Claudia Sheinbaum. ¡Enhorabuena!

• Problemas en el paraíso azul

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Si bien nos explican que el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, se ha esmerado en ocultar a la opinión pública toda señal de fricción dentro de Acción Nacional de cara a las elecciones en esa entidad el próximo año, dicen que el reciente cónclave que reunió a cuadros importantes del blanquiazul dejó más dudas que certezas sobre la unidad que tratan de sostener con el dedo meñique. Y es que quienes lo vieron ya notaron que el mandatario queretano no pudo esconder que las cosas no están del todo bien con su correligionario, el senador Ricardo Anaya, con quien, aseguró, no tiene ninguna deuda política. Aunque después de enunciar esta nada amable frase mesuró su energía con un agradecimiento al excandidato presidencial por cerrar filas con el panismo queretano, nos dicen que las tensiones entre ambos traen a Kuri tronándose los dedos y comiéndose las uñas, pues la influencia de Anaya pareciera estar menguando sus capacidades para nombrar a un abanderado afín a sus intereses políticos para que lo suceda en el cargo y no a los de Anaya Cortés, quien, muchos creen, es quien tiene la sartén por el mango en este asunto. Tsss.

• “No nos representan”

Es de destacar la línea que ha trazado la Secretaría de Marina respecto de quienes han intentado corromper los valores de la institución, como los hermanos Manuel y Fernando Farías Laguna, investigados por su presunta participación en una red de huachicol, y quienes, aclaró la institución, fueron dados de baja del servicio activo por las causas señaladas el 18 de diciembre de 2025 y 15 de abril de 2026, respectivamente. El reciente traslado de Fernando desde Argentina, para que responda a las autoridades de nuestro país, fue ocasión para que la dependencia remarcara el código de ética que la rige: “La actuación de personas sujetas a investigación no representa a las mujeres y hombres que integran la Marina, quienes se conducen con Honor, Deber, Patriotismo y, sobre todo, Lealtad al pueblo de México”. Nos hacen ver que la colocación de esas mayúsculas no es casualidad, pues se trata de los pilares que sostienen a la Armada, que, desde luego, no admite lugar para quienes eligieron traicionarlos.

• Circe y Xochimilco, bajo lupa

Nos cuentan que luego de que La Razón desveló que la alcaldía Xochimilco, que encabeza la morenista Circe Camacho Bastida, adquirió un dron de casi dos millones de pesos, pues ya está en la mira. La secretaria de la Contraloría capitalina, Nashieli Ramírez, dijo a este diario que ya abrieron una investigación por este caso. Y no es para menos, pues la aeronave controlada a distancia es la más cara de la ciudad y sobre su adquisición, la demarcación de la exdiputada guinda no ha publicado el contrato ni ha informado para qué quiere este equipo, qué dirección avaló su compra y, es más, si es que realmente tiene el dron. Ya veremos qué sale de la indagatoria de la Contraloría, porque también está el caso de la adjudicación de 65 contratos a dos empresas de un empresario por hasta 90 millones de pesos para comprar equipos... a sobreprecio.

• Las encomiendas de Rosa Icela

Nos hacen notar el oficio que tiene la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para el diálogo y la concertación y muestra de ello fue, primero, la visita que la encargada de la política interna del país realizó el miércoles a varios municipios de Michoacán, a petición de la Presidenta, para coordinar actividades relacionadas con la atención social, la construcción de paz y el acercamiento con productores y otros sectores de la población, y de paso, sostener una reunión con los alcaldes de Los Reyes, Peribán, Tingüindín, Cotija y Tocumbo. Y segundo, el encuentro que Rosa Icela sostuvo con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, para revisar la agenda bilateral y fortalecer mecanismos de cooperación. Nos comentan que ambas encomiendas no pasaron desapercibidas.

• Tamaulipas atrae

Relevante, nos dicen, los recientes indicadores sobre el turismo en el país en los que Tamaulipas aparece en el top 5 de los estados más visitados, al haber recibido casi 2.9 millones de turistas nacionales y extranjeros en las vacaciones de verano del año en curso, un crecimiento de 23 por ciento. Algo están haciendo bien en la entidad que gobierna Américo Villarreal, nos señalan, pues también aumentó 5.2 por ciento en su actividad económica en el primer trimestre de 2026, lo que en su conjunto coloca al estado entre los que tienen mayor dinamismo multianual del país. Y para seguir con la tendencia arriba ayer las autoridades tamaulipecas anunciaron la apertura de una nueva oficina a través del programa Tamaulipas Conecta, para llevar a la entidad más congresos, eventos deportivos y culturales.