Circe y Xochimilco, bajo lupa

Nos cuentan que luego de que La Razón desveló que la alcaldía Xochimilco, que encabeza la morenista Circe Camacho Bastida, adquirió un dron de casi dos millones de pesos, pues ya está en la mira. La secretaria de la Contraloría capitalina, Nashieli Ramírez, dijo a este diario que ya abrieron una investigación por este caso. Y no es para menos, pues la aeronave controlada a distancia es la más cara de la ciudad y sobre su adquisición, la demarcación de la exdiputada guinda no ha publicado el contrato ni ha informado para qué quiere este equipo, qué dirección avaló su compra y, es más, si es que realmente tiene el dron. Ya veremos qué sale de la indagatoria de la Contraloría, porque también está el caso de la adjudicación de 65 contratos a dos empresas de un empresario por hasta 90 millones de pesos para comprar equipos... a sobreprecio.

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